Attendu en début d'année prochaine, Hogwarts Legacy est actuellement victime de dommages collatéraux pour une histoire qui le dépasse complètement. Et cette histoire, qui est malheureusement en train de virer au cauchemar, concerne Jessie Earl, vidéaste prêtant également sa plume à différents médias, également connue pour lutter sans merci pour le respect et les droits des hommes et femmes transgenres.

Ce combat l’a amenée à poster un tweet invitant les fans de l’univers de Harry Potter à boycotter la licence, dont le prochain Hogwarts Legacy. La raison ? Combattre la discrimination en visant J.K Rowling, écrivaine à succès et créatrice de la franchise dont l’attitude ainsi que les propos anti-transgenres et discriminatoires posent de nombreux problèmes depuis quelques années.

Harry Potter dans le collimateur

Pour Jessie Earl, l’écrivaine anglaise est et sera toujours intimement liée à sa création, et continuer à soutenir la licence Harry Potter et tout ce qui en est tiré, c’est aussi soutenir J.K Rowling et ses positions. La vidéaste a donc publié un tweet invitant les fans à ne pas jouer à Hogwarts Legacy, l’open world de Warner, alors que J.K Rowling n’a pratiquement pas participé au projet, voire pas du tout (d’après les déclarations de Warner).

Tout soutien aux projets actuels de la franchise Harry Potter, alors que JK Rowling en est responsable et qu'elle utilise sa plateforme actuelle pour cibler et justifier le fait qu'elle continue à s’en prendre aux transgenres, est préjudiciable pour les personnes transgenres. Je ne reprocherai à personne son amour des œuvres passées ou des objets qu'il possède déjà et qui le réconfortent. Je possède moi-même les 9 premiers films et les 7 livres. Mais tout soutien à des projets comme Hogwarts Legacy est nuisible. Jessie Earl sur Twitter

Un raccourci qui n’a clairement pas plu à l’écrivaine, et cette dernière s’est empressée de répondre en critiquant Jessie Earl à sa manière.

Profondément déçue. Jessie Earl ne réalise pas que la pensée pure est incompatible avec TOUT ce qui est lié à moi, sous quelque forme que ce soit. Les vrais vertueux ne brûleraient pas seulement leurs livres et leurs films, mais aussi la bibliothèque locale, tout ce qui porte une chouette et leurs propres chiens. J.K Rowling sur Twitter

JK Rowling Harry Potter

Vague de haine et Hogwarts Legacy pris entre deux feux

Le torchon brûle entre les deux créatrices et chacune a ses propres soutiens, mais aussi ses détracteurs. Et c’est là que tout déraille. Malheureusement, comme d’habitude, les réseaux sociaux font office de tribunal et les utilisateurs s'autorisent à en être les juges et les bourreaux. Sans surprise donc, malheureusement, les comportements toxiques ne se sont pas fait attendre.

Si tout n’est certainement pas rose du côté de J.K Rowling, bien qu’elle soit restée parfaitement silencieuse sur le sujet, Jessie Earl est victime d’une véritable campagne de harcèlement pour ses propos, son appel au boycott d’Hogwarts Legacy et de Harry Potter mais aussi plus globalement la personne qu’elle est. Menaces de mort, appels au viol, insultes… Les horreurs sont légion et font froid dans le dos. Peu importe notre position, ou ce que l’on peut penser, ce genre d’attitude est absolument abominable et inacceptable, mais là, on l’espère, on ne vous apprend rien.

Hogwarts Legacy dans tout ça, n’a rien demandé. Le jeu se retrouve au cœur d’une altercation qui le dépasse totalement et Warner ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. La dernière fois que la société a pris la parole pour parler des controverses qui entouraient J.K Rowling c'était en 2020 lorsque l’entreprise a doucement pris ses distances avec l’écrivaine qui venait de faire une nouvelle sortie de route en public. Depuis plusieurs années, il est malheureusement vrai que Rowling a tendance à déraper et à faire des déclarations souvent à la limite de l’acceptable.

Dans tous les cas, Hogwarts Legacy sera bien à l'heure sur PS5, Xbox Series et PC le 10 février prochain. En revanche, la version PS4 et Xbox One a pris du retard n'arrivera que plus tard, tandis que la Switch devra attendre carrément le 20 juillet 2023.