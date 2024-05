Le monde des sorciers est bien décidé à faire parler de lui cette année. Alors que l'intégral des films Harry Potter sera disponible sur Max dès le mois de juin, la nouvelle adaptation par HBO se dévoile tout doucement. Mais, ce n'est pas tout, puisque le jeu qui a affolé les ventes l'an dernier s'offre une mise à jour surprise !

Hogwarts Legacy n'a, effectivement, pas dit son dernier mot. Un an après sa sortie, il revient avec une mise-à-jour surprise. Bien sûr, il a bien bénéficié de plusieurs patch en 2023. En tant que monde-ouvert, il n'était pas exempt de bugs. Mais, cette fois, il s'agit non pas de corriger mais d'apporter du nouveau contenu.

Vous allez relancer Hogwarts Legacy à coup sûr

C'est la fin de l'exclusivité pour certains éléments de Hogwarts Legacy. De fait, à sa sortie, le jeu profitait d'un partenariat avec PlayStation. À ce titre, les joueurs et joueuses Sony avaient accès en exclusivité à une quête entière et à la recette de la potion Felix Felicis. En annonçant mise-à-jour estivale gratuite (Summer Update), l'équipe du jeu rappelle que ladite potion et, surtout, la quête de la Boutique hantée de Pré-au-lard devient disponible sur Xbox et Nintendo Switch. Enfin, l'Hippogriffe d'Onyx, qui était au départ un bonus de précommande, est maintenant intégré pleinement au jeu.

Ce n'est pas tout car plusieurs éléments cosmétiques sont également ajoutés au jeu. Ainsi, à partir du 6 juin 2024, date du déploiement de la mise-à-jour, nous pourrons revêtir la tenue des prisonniers d'Azkaban. Les lunettes iconiques de Harry Potter seront également de la partie. Enfin, nous pourrons débloquer un somptueux balai lavande boréale. Mais, ce que de nombreux joueurs attendaient, c'était le mode photo ! Compte tenu de la beauté du jeu et de ses environnements, comme c'était frustrant de ne pas pouvoir immortaliser avec style...

© Avalanche Software / Warner Bros. Interactive Entertainment et Portkey Games.

Un dernier élément retiendra notre attention. La Summer Update d'Hogwarts Legacy permettra de réinitialiser ses points de talents. Nous pourrons ainsi les répartir à nouveau comme nous le souhaitons en cours de partie. Mais cela nous fait aussi penser que... le jeu n'offrira toujours pas la possibilité de redémarrer une partie en New Game+. C'est une option que beaucoup espèrent, devenue commune sur la plupart des jeux, notamment les open worlds. Or, on constate dans les commentaires du post publié sur le compte X officiel du jeu que certains sont mécontents... En espérant que le studio finira par intégrer cette option, qui contribuerait à revivre l'histoire avec d'autant plus de plaisir.