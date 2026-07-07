Comme Hogwarts Legacy est un jeu solo, peu de gens y jouent encore en 2026. Si c'est le cas, il s'agit soit d'un joueur qui découvre le titre avec beaucoup de retard, soit de quelqu'un qui le refait pour la énième fois histoire de l'aider à patienter pour Hogwarts Legacy 2. Malgré tout, le titre à succès d'Avalanche Software a su se constituer une base de fans indéfectible, qui continuent d'explorer Poudlard et ses environs, et visiblement découvrir de nouveaux secrets, trois ans plus tard.

Un secret tout feu tout flammes découvert après trois ans d'étude sur Hogwarts Legacy

Sur le subreddit dédié à Hogwarts Legacy, qui rassemble un petit noyau dur de fans, un joueur a révélé un secret récemment découvert, que les autres membres de la communauté ignoraient visiblement. Si même les fans les plus inconditionnels n'en avaient pas connaissance, c'est qu'il était extrêmement bien caché.

Ce secret découvert trois ans après la sortie d'Hogwarts Legacy implique donc un dragon, dont plusieurs joueurs ignoraient même l'existence. L'utilisateur Reddit BC721 a ainsi révélé qu'il est possible de faire apparaître le dragon à Feldcroft. Pour ce faire, rendez-vous à la Flamme de Cheminette de Feldcroft, tournez à gauche et, une fois face au château, dirigez-vous vers son côté droit. En contournant le château, si vous apercevez un mouton ou une vache sur la corniche, le dragon devrait apparaître si vous volez en direction du nid de Focifère (situé près d'un arbre isolé bordé de rochers).

À cet endroit, descendez alors de votre balai sur le chemin devant l'arbre ; lorsque vous reprendrez votre envol, le dragon secret d'Hogwarts Legacy devrait apparaître au sud. Si vous le suivez, vous le verrez saisir le mouton ou la vache pour en faire son repas. Si vous préférez une illustration en vidéo plutôt que des mots, l'enregistrement ci-dessous devrait vous aider si d'aventure vous souhaitez également partir à la chasse au dragon dans Hogwarts Legacy.

Source : Reddit