Initialement prévu pour 2021, puis en 2022, Hogwarts : L'Héritage de Poudlard se voit contraint de décaler son lancement à l'année prochaine.

Quand sort Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

Suite à un communiqué d'Avalanche Software, Hogwarts : L'Héritage de Poudlard retarde officiellement sa sortie au 10 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La date pour la version Nintendo Switch sera révélée « bientôt » promet le studio. Dans leur tweet, les développeurs expliquent que « l'équipe est impatiente que vous y jouiez, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps pour offrir la meilleure expérience de jeu possible ».

Une raison qui s'entend parfaitement. Et s'il y en avait une autre comme la sortie d'un mastodonte sur PS5 et PS4 ? D'après certains bruits, God of War Ragnarok fait peur aux autres jeux. Est-ce une autre raison du report d'Hogwarts Legacy ? Gotham Knights, le second jeu Warner Bros. Interactive Entertainment de cette fin d'année, a peut-être également pesé dans la balance.

Le positif dans ce nouveau retard, c'est que les équipes n'auront justement pas à se presser pour être sous le sapin des joueurs. Un temps additionnel pour par exemple intégrer des correctifs directement dans le titre. Même si comme tout soft moderne, il aura probablement un bon gros patch day one.