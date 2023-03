Malgré le fait qu'Hogwarts Legacy est un jeu (pour le moment) 100% solo, une grande partie de son histoire laisse la possibilité au joueur de se faire "escorter" par des compagnons. La plupart du temps d'autres élèves de Poudlard mais pas uniquement puisque sans rentrer dans le spoil pur et dur, c'est aussi le cas de certains professeurs. Pourtant le système montre très rapidement ses limites.

Hogwarts Legacy et la question épineuse des compagnons

À l'heure actuelle, le système de compagnon de Hogwarts Legacy est parfois mal pensé. Avec souvent un allié qui n'est pas nécessaire mais qui est pourtant présent ou au contraire qui devrait l'être et qui est aux abonnés absents. C'est là qu'entre en jeu le mod AnyTimeCompanion, qui peut être téléchargé à partir du fameux site Nexus Mods. Celui-ci introduit un menu dans le jeu qui peut être utilisé pour faire apparaître des compagnons à tout moment pendant votre aventure. Mieux, la liste des compagnons disponibles comprend plusieurs camarades de classe, ainsi que le directeur Phineas Black et les professeurs Matilda Weasley et Aesop Sharp.

Une belle liste de compagnons

Attention toutefois, tous les compagnons disponibles ne peuvent pas utiliser de sorts. Si vous voulez que ça soit le cas, il vaut mieux alors se tourner vers ce mod, moins pratique à l'usage mais qui permet plus de possibilités au niveau du combat.

La foire aux mods

Hogwarts Legacy est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 4 avril et sur Nintendo Switch plus tard cette année soit le 25 juillet 2023. Pour ceux qui jouent sur PC sachez qu'une liste très complète de mods est actuellement disponible. Cela va du module de ray tracing au mod de compagnon en passant par l'amélioration de l'éditeur de personnages.