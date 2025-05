Si les derniers résultats enregistrés par Warner Bros sont malheureusement loin d’être mirobolants, la faute notamment à l’échec de plusieurs titres comme Suicide Squad: Kill the Justice League, l'entreprise américaine n’entend pas pour autant se laisser abattre. À l’approche de l’arrivée de la Nintendo Switch 2, il est ainsi temps pour elle de relancer la machine de la communication autour d’Hogwarts Legacy, dont le succès n’est plus à prouver. L’occasion de découvrir, enfin, les nettes améliorations apportées à la version Switch.

Les améliorations d’Hogwarts Legacy sur Switch 2 illustrées

En effet, un nouveau trailer publié sur la chaîne officielle du jeu permet de faire état, comparatifs à l’appui, de tout le travail réalisé par Avalanche Software. Et on peut le dire : ils semblent avoir fait les choses bien. Outre des graphismes nettement améliorés, on constate ainsi que la version Nintendo Switch 2 d’Hogwarts Legacy bénéficiera d’une meilleure distance d’affichage, d’une colorimétrie retravaillée et surtout d’environnements plus riches visuellement parlant. Cela, on le constate notamment à la végétation ou au nombre de PNJ présents à l’écran.

Plus intéressant encore, on voit tout le travail réalisé sur l’optimisation du jeu, qui semble définitivement dire adieu aux temps de chargement impromptus. Car contrairement aux autres moutures, la version Switch du jeu introduisait en effet quelques temps de chargement entre deux lieux, comme au moment d’entrer à Pré-au-Lard par exemple. Mais grâce au gain de puissance apporté par la nouvelle console de Nintendo, cela appartient désormais au passé. De quoi rapprocher un peu plus encore la version Nintendo Switch 2 d’Hogwarts Legacy de ses homologues.

Disponible à prix réduit

Voilà qui devrait faire plaisir aux fans d’Harry Potter, qui ont été nombreux à répondre présent à l’appel de l’aventure depuis 2023. Rappelons d’ailleurs, au cas-où vous auriez manqué l’information, qu’une mise à niveau tacite est proposée à tous les possesseurs de la version Switch. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de vous rendre sur la page Nintendo eShop du jeu. Hogwarts Legacy arrivera sur Nintendo Switch 2 dès le 5 juin prochain, en parallèle du lancement officiel de la console.