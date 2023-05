Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est sorti le 10 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une véritable réussite que nous avons grandement apprécié, comme vous pouvez le constaster dans notre test du jeu Harry Potter tant attendu. Tout comme les joueurs qui attribuent une excellente note au titre développé par Avalanche Software sur Metacritic. Malheureusement, les possesseurs de Nintendo Switch devront attendre le 25 juillet pour découvrir l'œuvre. Les joueurs PS4 et Xbox One n'ont pas encore pu non plus profiter de ce nouveau jeu dans l'univers d'Harry Potter. L'attente touche bientôt à sa fin. Hogwarts Legacy arrivera le 5 mai prochain sur ces deux supports. Dans quel état ? C'est la grande question. Le public espère certainement que l'expérience de jeu ne sera pas radicalement différente sur les deux consoles old-gen. Une première vidéo de gameplay de la version PS4 vient de fuiter. Comme prévu, Avalanche Software a dû faire quelques concessions...

Une première vidéo d'Hogwarts Legacy sur PS4

Sur YouTube, un joueur partage déjà du gameplay d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard PS4. Finalement, le titre s'en sort plutôt bien. À première vue, le jeu fait l'impasse sur les 60 FPS pour proposer un 30 FPS stable, ce qui est déjà une bonne chose. Mais difficile de savoir s'il s'agit simplement d'un choix fait par le joueur de jouer en mode résolution plutôt qu'en mode performance. Ceux qui ne jurent que par la fluidité auront peut-être du mal à passer outre si Hogwarts Legacy est bloqué à 30 FPS, mais il fallait s'y attendre. Une concession bien plus pardonnable que pour un certain Redfall disponible sur Xbox Series, par exemple... Globalement, Avalanche Software semble quand même avoir fait du très bon travail pour proposer un jeu optimisé pour les consoles old-gen. Bien sûr, il faudra plus qu'une vidéo de 20 minutes pour se faire un avis définitif sur la question.

Les joueurs old-gen pas mis de côté par Avalanche et Warner Bros

Quoi qu'il en soit, les joueurs PS4 et Xbox One sont certainement très heureux qu'Hogwarts Legacy ne fasse pas l'impasse sur leur support. Surtout, cette version paraît prendre les joueurs au sérieux et ne fait pas revivre au public le cauchemar Cyberpunk 2077. On s'étonne quand même qu'aucun trailer officiel n'ait été diffusé, alors espérons que ça ne soit pas de mauvais augure. Depuis quelques mois, de plus en plus de développeurs décident de se concentrer sur la PS5 et/ou les Xbox Series. Pas le choix pour proposer une expérience visuellement au sommet, expliquait Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy XVI, il y a seulement quelques semaines. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sortira le 5 mai prochain sur PS4 et Xbox One.