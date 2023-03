Disponible depuis seulement 1 mois, Hogwarts Legacy est déjà en train de se transformer en MMO et c'est impressionnant.

Hogwarts Legacy n'est disponible que depuis le 10 février dernier. Pourtant la communauté travaille d'arrachepied pour proposer tout un tas de contenus dont un mod en réalité virtuelle mais aussi et surtout un mod multijoueur qui vient de franchir un nouveau cap le rapprochant tout simplement d'un MMO.

Quand Hogwarts Legacy devient un MMO

Très bonne nouvelle, le collectif HogWarp déjà à l'origine de Skyrim Together vient de réaliser un très beau record sur Hogwarts Legacy avec la réunion de pas moins de 160 joueurs en simultané. Vous pouvez admirer une vidéo de l'exploit en question via la vidéo ci-dessous du créateur de contenu Bebar :

Forcément dans ces conditions, le jeu est un peu au ralenti. Le RPG Hogwarts Legacy en lui même étant très gourmand même en solo, on imagine bien qu'avec plus de 150 joueurs qui s'activent un peu partout dans les décors, le moteur n'aime pas ça. En plus de la capacité d'accueillir de nombreux joueurs en même temps, un chat a aussi été mis en place permettant aux participants de communiquer entre eux comme dans un véritable MMO.

Vous pouvez soutenir le projet

Enfin, une cagnotte a été mise en place sur Patreon pour soutenir le projet. 10 euros/mois permettent alors d'aider les développeurs et de pouvoir participer à l'accès anticipé du mod. Car pour l'heure la dite création n'est pas accessible pour tout le monde. Ca sera toutefois le cas plus tard, gratuitement.