Ça va mal chez Warner Bros. en ce moment. L'éditeur a pris des décisions inattendues et radicales sur certains de ces studios et des productions qui y avaient cours. Désireux de réduire les risques financiers et d'amortir les coûts, il semblerait qu'il soit bien décidé à se concentrer sur des titres qui ont déjà fait leur preuve, à l'instar de Hogwarts Legacy. Le jeu d'Avalanche Software continue donc d'améliorer l'expérience pour les joueuses et joueurs, notamment via une nouvelle mise à jour.

Hogwarts Legacy met à jour sa magie

Avalanche Software continue de peaufiner la copie de Hogwarts Legacy. Une énorme mise à jour s'est déployée fin janvier, apportant de belles nouveautés pour les joueurs, tout particulièrement sur PC. Cependant, plusieurs problèmes sont apparus à sa suite. C'est pourquoi le studio continue d'optimiser le jeu sur ce support avec un nouveau patch sorti le 27 février 2025. On a passé en revue tous ces correctifs pour vous donner les détails.

Pour cette nouvelle version de Hogwarts Legacy, le jeu voit son interface utilisateur profiter enfin de correctifs attendus. Plusieurs bugs d'affichage ne sont plus à l'ordre du jour, ainsi que certains défauts de traduction. De même, pour plus de confort, la prise en charge du clavier et de la manette Switch Pro a enfin été optimisée. Les utilisateurs de Nvidia et Intel XeFG savoureront aussi une meilleure fluidité en jeu.

De manière générale, le Hogwarts Legacy profite maintenant d'une meilleure stabilité. Plusieurs soucis de plantage, notamment liés aux mods ou aux portails de magie ancienne, ont été réglés. Aussi, les voyages rapides personnalisés fonctionnent désormais normalement. Le déblocage du trophée « Jamais deux sans trois » ne bug plus, lui non plus.

Ce nouveau patch pour Hogwarts Legacy se focalise également sur le kit de créateur. De nombreux bugs sont apparus avec lui. C'est pourquoi l'interface de gestion des mods et leur affichage en jeu bénéficient d'une révision. Vous profiterez dorénavant d'une meilleure organisation des icônes et du texte. La gestion des fichiers de sauvegarde a été optimisée.

Dans l'ensemble, cette mise à jour PC permet de meilleures performances pour Hogwarts Legacy. Vous devriez rencontrer moins de problèmes, en particulier par rapport aux mods. Enfin, l'interface utilisateur devrait à présent vous apporter une navigation plus confortable. Pour retrouver le détail de cette version, consultez le patch note sur Steam.