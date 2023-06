C'est LA bombe de cette année, Hogwarts Legacy continue sur sa lancée et a su profiter d'une relance suite à sa sortie sur PS4 et Xbox One. Le jeu arrivera d'ailleurs prochainement sur Nintendo Switch et devrait très certainement s'écouler, une nouvelle fois, à plusieurs millions d'exemplaires. Cet open wolrd dans l'univers de Harry Potter a totalement séduit le monde entier et ce, malgré de nombreuses polémiques et des appels au boycott. Le studio Avalanches et Warner se frottent les main, Hogwarts Legacy est une totale réussite. Et en attendant de partir sur une nouvelle plateforme, le continue de se mettre à jour sur les autres supports.

Un nouveau patch d'Hogwarts Legacy vient réparer de très gros bugs

Aujourd'hui, Hogwarts Legacy reçoit un nouveau patch qui améliore grandement l'expérience. On notera beaucoup de correctifs mineurs, certes, mais aussi et surtout, la rectification de certains plantages qui pouvaient complètement bloquer la progression dans certains cas. En somme, ce patch va sauver de nombreuses parties ! Cerise sur le gâteau, les succès et trophées sont enfin rétabli pour tout les supports.

Un bug pouvait en effet bloquer leur obtention dans certains cas. Les notes de patch sont divisées ici en deux parties, l'une concerne le PC, la PS5 et la Xbox Series (visible dans son entièreté juste ci-dessous) tandis que l'autre vise la PS4 et la Xbox One (disponible directement sur le site officiel). Si certaines corrections de bugs sont communes, d'autres non. Il s'agit bel et bien de deux patchs véritablement différents l'un de l'autre.

Bon en revanche, toujours pas de Quidditch. Il faudra visiblement se tourner vers Quidditch Champions, prochain gros jeu inspiré par la licence Harry Potter.

Qui a dit que Warner avait fait exprès ?

Patch sur PS5, Xbox Series et PC

Général

Le jeu Correction d'un bug de progression de la quête au début du combat final avec le Gardien de la Pensine . Résolution de l'impossibilité de terminer le procès de Percival Rackham, ce qui bloquait la progression



Cinématique Résolution d'un bug ou l'avatar (le joueur) utilisait une baguette générique de PNJ au lieu de sa baguette unique.



Avatar Résolution du bug qui faisait que la robe de l'avatar du joueur pouvait bouger de façon anormale pendant qu'il buvait une potion juste après avoir effectué une sauvegarde manuelle sur l'emplacement d'un autre personnage.



Succès/Trophées Résolution du bug où les grands coffres d'or pouvaient être lootés après la mise à jour. Résolution du bugs des succès et trophées qui ne fonctionnaient pas correctement lorsqu'il n'y avait pas d'Internet. Problème résolu : les pages du guide de Gregory et de la Coupe de feu n'étaient pas complètes après la dernière mise à jour. Résolution du problème de la clé daedelienne et de l'impossibilité d'ouvrir le coffre pour obtenir la récompense de la maison.



UI Mise à jour des problèmes de chevauchement de localisation liés aux noms de lieux. Correction d'un bug lié a l'icône de suivi de quête qui restait sur la carte et la minimap une fois la quête terminée. Correction du fait que la tenue d'introduction et la robe sont disponibles par défaut dans l'apparence de l'équipement. Résolution de plusieurs problèmes de missions non suivies dans le jeu, dans la carte et/ou la mini-carte, dont les icônes ne sont pas mises à jour et/ou qui disparaissent. Résolution du blocage de l'utilisateur sur l'écran « Guide » s'il appuyait à répétition sur le bouton [MENU] lors de la transition vers l'écran « Map ».



Sauvegarde du jeu Résolution du fait que le redémarrage à partir d'une sauvegarde manuelle peut placer Sir Nicholas au point de départ de la mission. Correction du bug où le joueur pouvait se bloquer de façon permanente dans la conversation avec Natsai lorsqu'il utilisait une sauvegarde manuelle au cours d'une mission. Résolution d'un bug où l'avatar de déverrouiller le menu des talents pendant une mission après avoir rechargé une sauvegarde manuelle. Le rechargement d'une sauvegarde automatique après avoir ramassé un coffre de collection permet à l'avatar d'obtenir à nouveau les mêmes récompenses de coffre.



Performance Résolution d'un crash lors d'un voyage rapide à Pré-au-Lard en utilisant les flammes de floo.



Optimisation de l'éclairage général Correction d'un crash lors des transitions/chargements de niveaux et de missions. Résolution d'un problème lors de l'ouverture et de la fermeture du menu de pause pendant les missions Correction d'un crash lié au feuillage Résolution d'un crash lors de l'ornementation des coffres dans le jeu. Résolution d'un problème lié aux balises dans le jeu.



Optimisation de la mémoire Correction d'un accrochage d'une seule image dans le jeu. Résolution d'un problème de localisation lorsque les dictionnaires sont rechargés à partir d'une sauvegarde. Résolution des problèmes de flux de paysage pendant Poudlard.



Divers Correction de l'ombrage incorrect autour des lianes dans les donjons. Mise à jour des crédits du jeu



PC