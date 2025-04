Rien n'arrête la magie de Hogwarts Legacy. Le jeu phénomène dans l'univers de Harry Potter reviendra officiellement sur Nintendo Switch 2. Mais, ce n'est pas tout. Il a accueilli quelques belles nouveautés ces derniers mois. Pour autant, tout ne fonctionne pas toujours à la perfection. Les équipes d'Avalanche Software sont donc sur le coup pour donner un bon coup de « Reparo » via une mise à jour qui arrive très (très) bientôt.

Hogwarts Legacy n'a pas fini de vous surprendre

Visiblement, le chantier Hogwarts Legacy 2 n'a pas entièrement détourné Avalanche du premier opus de ce qui serait en passe de devenir une licence en plusieurs épisodes. De fait, le jeu qui cartonne depuis maintenant deux ans a reçu dernièrement un très gros patch. Celui-ci visait tout particulièrement à implémenter un kit de créateur officiel, ouvrant ainsi la porte aux mods sur PC.

Cependant, le modding est un aspect difficile à optimiser pleinement pour que tout fonctionne comme il faut. D'autnat plus que pour Hogwarts Legacy, cela va au-delà du cosmétique. Le kit de créateur vous permet aussi de créer de nouvelles quêtes, voire des donjons à part entière. Les équipes doivent donc s'assurer de la compatibilité du contenu créé par les joueuses et joueurs.

Qui plus est, il est toujours bon d'assurer le support d'un jeu, même solo sans multijoueur, comme Hogwarts Legacy. Plusieurs correctifs ne vont pas tarder à se déployer. Le but ? Continuer d'améliorer l'expérience de jeu, notamment en matière de performances, et corriger plusieurs bugs qui auraient été remontés au studio.

C'est pourquoi Avalanche Software et Warner Bros. ont annoncé, pas plus tard qu'hier, qu'une nouvelle mise à jour arrivera de façon imminente. C'est peu de le dire puisque la mise à jour est prévue pour aujourd'hui, jeudi 17 avril 2025, à 17 heures. Elle concerne donc les joueuses et joueurs PC, sur Steam et l'Epic Games. Pensez donc à la télécharger la prochaine fois que vous voudrez lancer Hogwarts Legacy.