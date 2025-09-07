Avec 34 millions d’exemplaires vendus au 31 mars 2025, Hogwarts Legacy est à n’en pas douter un véritable succès commercial pour Warner Bros. Il faut dire que les fans d’Harry Potter sont extrêmement nombreux, et qu’ils rêvaient depuis des années qu’un véritable RPG dans le monde des sorciers finisse par voir le jour. Ceci explique d’ailleurs pourquoi deux ans et demi après sa sortie, le titre continue d’attirer toujours plus de joueurs, notamment sur PC où de nombreux moddeurs n’hésitent pas à enrichir l’expérience à leur façon.

Bravez le couvre-feu nocturne dans Hogwarts Legacy

Tous les fans d’Harry Potter le savent, quand on est élève à Poudlard, il vaut mieux ne pas traîner dans les couloirs du château la nuit. Sinon, comme le rappellerait sans aucun doute Hermione, cela reviendrait à aller au-devant de gros ennuis. D’ailleurs, à l’instar des premiers jeux édités par Electronic Arts, Hogwarts Legacy n’hésite pas à mettre cette règle au cœur d’une mission, dont l’objectif est d’échapper à l’attention de tous les préfets rôdant dans les couloirs. Et si le concept vous a plu, alors le mod « Night Curfew » est assurément fait pour vous.

Élaboré par un certain nathdev, celui-ci met en place « un couvre-feu nocturne qui oblige les préfets à rechercher le joueur à l’intérieur de Poudlard entre les heures de couvre-feu (de 00h à 6h) ». De fait, pour les plus aventureux, il permet ainsi d’ajouter un soupçon de danger à vos pérégrinations nocturnes dans Hogwarts Legacy, en sachant que si vous êtes repéré, vous êtes alors immédiatement renvoyé dans votre salle commune avec une pénalité de 100 pièces d’or. Heureusement, bien des solutions existent pour éviter cette déconvenue.

« Le joueur peut éviter les préfets en utilisant le sort Désillusion et en lançant un sort sur le mur ou le sol pour distraire le préfet dans une autre direction » indique le créateur du mod. Ce dernier précise également que les préfets, présents au nombre de 24, peuvent être repérés via la mini-map du jeu, que des messages s’afficheront pour vous avertir de l’état du couvre-feu, et enfin qu’aucune pénalité ne vous sera appliquée si vous avez moins de 1 000 pièces d’or en votre possession. De quoi ajouter un peu de piquant, mais pas trop non plus, en somme.

© nathdev / CurseForge

Disponible gratuitement sur PC

Voilà qui devrait assurément retenir l’attention de bien des fans d’Harry Potter. Bien sûr, précisons que le mod peut être téléchargé gratuitement sur CurseForge, et qu’il n’est disponible que pour les joueurs disposant d’une version PC d’Hogwarts Legacy. Pour les autres, profitez-en. Vous échappez pour l’instant à la nouvelle règle mise en place par Phineas Black dans ce mod, qui est visiblement bien plus conciliant avec les joueurs PlayStation, Xbox et Nintendo Switch... Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Qui sait ce qui nous attendra dans Hogwarts Legacy 2 ?