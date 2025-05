D’ici un peu plus de trois semaines, la Nintendo Switch 2 sera officiellement disponible à travers le monde. Pour accompagner son lancement, une multitude de jeux ont alors été annoncés par différents éditeurs, parmi lesquels Warner Bros, qui n’a évidemment pas manqué cette opportunité d’amener Hogwarts Legacy sur une nouvelle plateforme. Néanmoins, beaucoup se demandaient encore si la compagnie comptait proposer une mise à niveau du jeu pour les possesseurs de la version Switch. Nous avons aujourd’hui la réponse à cette question.

Une mise à niveau tacite pour Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch 2

En effet, comme ont pu le signaler certains internautes sur les réseaux sociaux, il apparaît qu’une mise à niveau est bel et bien disponible au tarif de 10€ pour Hogwarts Legacy. Pour en bénéficier, il vous suffit alors de vous rendre sur la page Nintendo eShop du titre, où une réduction de 83% vous sera automatiquement appliquée pour la version Nintendo Switch 2. Une manière étonnante de procéder donc, surtout compte tenu du fait qu’il semble s’agir d’une mise à niveau tacite. Car à l’heure où sont écrites ces lignes, Warner Bros n’a toujours pas officiellement communiqué à ce sujet.

Cela n’en reste pas moins une excellente nouvelle pour les joueurs, qui redoutaient naturellement de devoir repayer le prix fort pour profiter d’Hogwarts Legacy dans de meilleures conditions. Mais attention quand même ! La méthode appliquée étant relativement inhabituelle, il n’est pas impossible non plus qu’il puisse s’agir d’une réduction temporaire. À votre place, nous ne tarderions ainsi pas trop longtemps avant d’en profiter, sous peine d’avoir une potentielle mauvaise surprise dans les semaines à venir.

La meilleure version Switch

Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que ce RPG aux couleurs d’Harry Potter, dont le succès n’est plus à faire, saura trouver son public sur la nouvelle machine de Nintendo. Pour rappel, cette version Nintendo Switch 2 d'Hogwarts Legacy embarquera notamment des graphismes retravaillés pour l’occasion, accompagnés d’une plus grande fluidité et de temps de chargement considérablement réduits grâce à une meilleure optimisation. Avalanche Software a également confirmé la prise en charge du mode souris des Joy-Con 2.

