La magie est loin de s'être éteinte pour Hogwarts Legacy. Le jeu phénomène dans l'univers de Harry Potter s'offre une nouvelle mise à jour pour plus de stabilité.

Un petit coup de baguette magique et c'est reparti. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard compte bien rester pour un moment encore le jeu de référence dans l'univers de Harry Potter. C'est pourquoi les équipes de support sont toujours sur le coup pour continuer de proposer une expérience agréable qui va en s'améliorant d'une mise à jour à l'autre. La preuve avec le patch du 15 octobre 2025 disponible sur PC et les consoles portables associées.

Hogwarts Legacy s'offre un bon dépoussiérage

Dans un premier temps, la mise à jour du 15 octobre introduit une amélioration qui tombe à pic : la prise en charge complète des consoles portables ROG Ally et ROG Ally X. Bien pratique avec l'arrivée du modèle Xbox qui pourra donc faire d'autant mieux tourner Hogwarts Legacy pour une expérience nomade des plus optimisées. D'autant plus que des difficultés habituellement rencontrées depuis la version du Microsoft Store, notamment des crashs, ont été réglées.

D'un point de vue technique, Hogwarts Legacy corrige plusieurs bugs qui étaient liés aux mods. Ainsi, plus d'erreurs d'installation en vue. De même, les problème de tri devraient être résolus, comme ceux d'affichage ou de navigation dans le menu. Par ailleurs, la mise à jour permet une meilleure prise en charge du jeu à la manette.

Enfin, Hogwarts Legacy bénéficie avec ce patch d'une meilleure stabilité sur les configurations AMD. Aussi, les technologies d'upscaling Intel XeSS, XeFG et XeLL ont été optimisées pour obtenir un meilleur rendu sur les PC modestes. Les profils graphiques ont même été corrigés pour s'adapter aux hardwares nomades. Dans l'ensemble, le jeu renforce ici sa fiabilité et sa fluidité.

© ASUS.

Détails du patch notes du 15 octobre 2025

Hogwarts Legacy ne fait pas peau neuve avec cette nouvelle mise à jour. Néanmoins, il s'offre de belles améliorations. De fait, les amateurs de mods seront notamment ravis de se voir proposer un écosystème revu pour leur confort. Enfin, d'une manière plus générale, c'est la qualité de vie sur PC et ROG Ally qui y gagne.

Corrections de modding : Problème résolu : le message « Installation bloquée » s'affichait de manière incorrecte lors de la mise à jour des mods. Problème résolu : tri incorrect lors de l'utilisation du filtre « Les mieux notés ». L'interface utilisateur « Charger une partie » dans le menu des mods n'est plus tronquée à certaines résolutions. Correction également d'un problème qui empêchait le bouton de signalement des mods de fonctionner s'il avait déjà été cliqué. Résolution d'un problème qui empêchait parfois le joueur d'accéder à l'écran du menu « Charger les parties » depuis le menu Mods activés. Correction du bouton « Copier la sauvegarde » pour les mods qui ne fonctionnaient pas comme prévu lors de l'utilisation d'une manette.

Stabilité/Performances : Correction de l'application de profils graphiques incorrects sur certains appareils portables. Modifications de la configuration AMD pour améliorer la stabilité globale des PC utilisant ce chipset.

Divers : Ajout de la prise en charge de la Xbox ROG Ally et de la Xbox ROG Ally X. Ajout d'améliorations Intel XeSS et XeFG pour les PC bas de gamme. Améliorations aussi de l'optimisation XeLL.

Corrections pour Microsoft Store (PC Windows) : Correction d'un crash lié à certains déclencheurs d'effets visuels spécifiques des mods. Résolution d'un problème empêchant la sauvegarde de la sensibilité de la caméra. Correction d'un problème entraînant parfois la perte des sauvegardes modifiées lors de la suppression d'autres fichiers de sauvegarde. Résolution d'un crash lors du redimensionnement de la fenêtre du jeu. Correction d'un problème empêchant les sauvegardes modifiées épinglées de rester épinglées. Disparition du crash à l'utilisation d'une sauvegarde cloud.

