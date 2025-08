Vous êtes fans de sorcellerie et d’univers à la Hogwarts Legacy fait de sorciers, de magies et de créatures enchantées ? On a un nouveau petit jeu indé très prometteur à vous présenter. Il est possible qu’il puisse étancher votre soif en attendant le prochain gros jeu d’Avalanche Studio.

Ça fait déjà trois ans que Hogwarts Legacy a fait exploser les records avec son monde ouvert ultra fidèle dans l’univers d’Harry Potter. Un jeu réussi qui a rendu les fans du petit sorcier à lunette complètement accro, mais a également éveillé un amour pour la sorcellerie chez certains moldus. Que vous soyez l’un ou l’autre, vous attendez certainement la suite, mais Hogwarts Legacy 2, ce n’est pas encore pour tout de suite. En attendant, vous pouvez vous tourner vers la scène indépendante qui regorge de petites trouvailles comme Little Witch in the Wood, à venir prochainement.

Un nouveau jeu parfait pour les fans d'Hogwarts Legacy et Stardew Valley ?

Il s’agit là d’un jeu d’aventure teinté de RPG dans lequel on incarne une jeune sorcière qui se servira de ses pouvoirs pour aider son prochain et combattre moult créatures. Avec son allure cosy en pixel art, on semble très éloigné de Hogwarts Legacy, mais il se pourrait que le titre attise votre curiosité. Il propose en effet tout un monde à explorer, des personnages hauts en couleur à rencontrer, et vous devrez utiliser vos connaissances en sorcellerie pour utiliser des sorts ou concocter des potions variées. Certains joueurs le considèrent même comme un mariage entre Hogwarts Legacy et Stardew Valley, dans la veine de Witchbrook, lui aussi très attendu par les fans. C’est donc plutôt rassurant.

Little Witch in the Wood est actuellement en accès anticipé sur Steam et coûte un peu moins de 15€ et il aura bientôt le droit à sa version 1.0. Sa sortie officielle est calée au 4 septembre prochain, dans quelques semaines donc. Jusqu’ici, il récolte des notes très positives et la communauté est active. Le studio en charge du développement semble aussi être aux petits soins avec l’ajout de mise à jour régulière et du nouveau contenu. A noter que Little Witch in the Wood est également disponible du côté de chez Xbox et qu'il est parfaitement fonctionnel sur Steam Deck. Si vous êtes fans d'Hogwarts Legacy, on ne peut que vous recommander de l'essayer.

Source : Steam