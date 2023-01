Alors qu’il arrivera sur PS5, Xbox Series et PC le 10 février prochain, Hogwarts Legacy fait l’objet de très nombreux leaks sur la toile. Outre quelques images du jeu, c’est une grosse partie de l’artbook qui a été dévoilée, révélant de nombreux lieux et créatures totalement inédites.

Si certains joueurs sont déçus de se faire spoiler, la hype n’a jamais été aussi forte chez les fans. Warner s’est visiblement fait couper l’herbe sous le pied et son jeu a été dévoilé en avance un peu partout sur les réseaux sociaux. Inutile de vous dire qu’une combinaison anti-spoilers est requise, même si les informations dévoilées ne devraient pas vous ôter le plaisir, bien au contraire.

Un univers qui s'annonce ultra fidèle

Les pages de l'artbook d'Hogwarts Legacy font grimper la hype chez les fans de la franchise Harry Potter puisqu’on peut y retrouver tout un tas de créatures magiques aussi mignonnes que terrifiantes. Trolls, Hippogriffes, Gobelins, Dragons, Phénix… Avalanche Studio semble avoir mis le paquet pour nous immerger dans le célèbre univers du sorcier. En prime, de nombreux personnages ont été dévoilés, notamment des professeurs déjà en partie révélés par Warner, ainsi que de nombreux lieux iconiques de la franchise comme la serre, la grande salle et plus encore.

Hogwarts Legacy : map complète, durée de vie... c'est énorme

Cerise sur le gâteau, la carte complète d'Hogwarts Legacy a elle aussi été leakée et promet un open world absolument énorme avec de nombreux lieux à visiter là aussi, et même un village bourré de magasins où il sera possible de faire ses emplettes. En revanche, on nous apprend que la carte aurait été réduite de près d’un quart, mais que les zones coupées au montage restent visibles, bien qu'elles ne soient plus explorables. Elles pourraient faire l’objet de futurs DLC. Le Quidditch, pourtant très attendu par les fans, aurait lui aussi été abandonné en cours de route après quelques mois de développement.

Les leakers ont également fourni une tonne d’informations, notamment concernant la durée de vie qui s’annonce d’ores et déjà énorme là aussi. Outre la quête principale, on nous affirme qu'Hogwarts Legacy sera extrêmement riche en contenu secondaire et multipliera les quêtes. On nous annonce d'ailleurs plus d'une centaines de puzzles à résoudre et d'objets à collecter. Il sera possible de remplir des missions pour chaque maison de Poudlard. D’ailleurs, on nous annonce que certaines quêtes pourraient nous emmener visiter une partie de la célèbre prison d'Azkaban Le jeu promet également de nombreux donjons à explorer ainsi qu'une bonne fournée de boss. Il est d'ailleurs recommandé de faire plusieurs quêtes annexes avant d’avancer dans la quête principale. Le jeu se présentera sous la forme d'un véritable RPG avec un personnage à créer de toute pièce et à optimiser avec des pièces d'équipement, dont une robe de sorcier, une baguette ou encore des chapeaux.

Les informateurs nous dévoilent également la durée de vie du titre, là aussi plutôt conséquente. En mode normal, il faudrait au bas mot environ 35 heures pour en voir le bout en ligne droite et plus de 70 pour compléter le jeu à 100%.

Vu d’ici, Hogwarts Legacy s’annonce donc absolument énorme et les fans sont d’ores et déjà conquis. Avant même sa sortie, le jeu est un carton sur Steam et fait partie des plus grosses précommandes de plusieurs plateformes. Pourtant, beaucoup d'autres joueurs sont bien moins fans du jeu et on tenté de le détruire sur Steam. Un appel au boycott a même été lancé peu avant.

Malgré tout, Hogwarts Legacy arrivera le 10 février sur PS5, Xbox Series et PC, en avril sur PS4 et Xbox One et plus tard en juillet sur Switch.

Si vous jouez sur PC, pensez bien à vérifier les configurations requises, celles-ci sont particulièrement gourmandes.