Déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a encore besoin de temps pour sa version PS4 et Xbox One. Warner Bros. Entertainment et Avalanche Software ont communiqué une nouvelle date de sortie.

L'équipe d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de PlayStation 4 et Xbox One.

Hogwarts Legacy décale sa sortie sur l'ancienne génération

Cela fait maintenant près d'un mois que les fans d'Harry Potter peuvent se perdre dans l'école des sorciers avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Une sortie au carton planétaire, comme les précommandes le laissaient présager, alors même qu'il n'est sorti que sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un lancement plus fort que ceux d'Elden Ring ou de God of War Ragnarok, qui étaient déjà des rouleaux compresseurs.

Les ventes devraient encore grimper grâce à la version PS4 et Xbox One qui, elle, n'est toujours pas disponible à l'heure d'écrire ces ligne et qui ne le sera pas avant quelques semaines. Cette mouture accuse en effet d'un second report après celui du 4 avril 2023. Désormais, Hogwarts Legacy n'arrivera que le 5 mai 2023 sur l'ancienne génération.

Nous sommes submergés pour l'accueil réservé à L'Héritage de Poudlard par les fans du monde entier. L'équipe travaille d'arrache-pied pour offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes, et nous avons besoin de plus de temps pour y parvenir. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sortira le 5 mai 2023 sur PS4 et Xbox One. Via Twitter.

Le jeu Harry Potter ultime modifié par les fans

Comme souvent avec les jeux PC, il ne faut pas longtemps avant que certains bidouilleurs aient envie d'apposer leur patte avec des mods. Et pour l'instant, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard en profite allégrement.

Moins d'un mois après sa sortie initiale, le jeu Harry Potter d'Avalanche Software s'est offert une refonte graphique avec un mod ray-tracing pour améliorer la qualité des réflexions, mais aussi les possibilités des compagnons. Une première étape avant l'arrivée du mod VR et du multijoueur non officiel.