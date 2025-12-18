Les chiffres viennent tout juste de tomber. Hogwarts Legacy s’est vendu à plus de 40 millions d’exemplaires selon les chiffres rapportés par Warner Bros. Games ce 18 décembre 2025. Une performance impressionnante, qui intervient toutefois dans un contexte particulièrement délicat pour la branche jeu vidéo du géant américain, aujourd’hui au cœur de nombreuses préoccupations. En cause, le rachat historique de Warner Bros. par Netflix, qui se concrétise de jour en jour. Le pionnier du streaming a d’ores et déjà été clair : le jeu vidéo n’est même pas entré en compte dans cette transaction.

Autrement dit, personne n’a planifié quel serait l’avenir de Warner Bros. Games et des jeux en production, dont Hogwarts Legacy 2. Qu’à cela ne tienne, la division jeu vidéo de Warner va faire grimper en flèche le nombre de joueurs du premier épisode avant que des décisions cruciales ne soient prises : Hogwarts Legacy est gratuit pendant encore quelques heures.

Hogwarts Legacy gratuit sur PC

Vous aviez une semaine pour récupérer votre blouse de sorcier, et l’heure tourne désormais pour espérer décrocher une admission à Poudlard. L’Epic Games Store a frappé fort pour son calendrier de l’Avent 2025. Chaque année, la boutique se transforme en Père Noël en offrant un jeu gratuit par jour pendant deux semaines. Mais avant ce déluge de cadeaux, un premier un gros jeu est proposé pendant plusieurs jours afin de marquer le coup d’envoi des festivités. Cette année, le premier jeu gratuit de Noël a ainsi été dévoilé lors des Game Awards 2025, et vous l’avez deviné il s’agit bien d’Hogwarts Legacy. Le jeu en monde ouvert est donc gratuit pour tout le monde. Pas besoin de posséder un PC de compétition, un simple compte Epic Games suffit pour le récupérer et le conserver à vie dans sa bibliothèque.

Ce n’est pas sans raison qu’Hogwarts Legacy a accueilli plus de 40 millions de joueurs à Poudlard. Le jeu Harry Potter a particulièrement séduit les fans de l’univers grâce à une immersion particulièrement réussie. Il vous embarque dans la fameuse école de magie plusieurs siècles avant la naissance du plus célèbre des sorciers. Avec sa reconstitution de Poudlard à la fois détaillée et vivante, son système de combat fluide et accessible, et son respect du matériau d’origine, Hogwarts Legacy s’impose comme un incontournable pour les fans, à condition d’accepter une structure de monde ouvert assez classique et des quêtes parfois répétitives. Et jusqu’au jeudi 18 décembre à 16h59 il est gratuit sur l’Epic Games Store. Une fois récupéré, le titre restera indéfiniment dans votre bibliothèque. Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton juste en dessous, puis à cliquer sur « Obtenir ».

Source : Epic Games Store