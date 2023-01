Hogwarts Legacy fera plaisir aux joueurs PS5 et Xbox Series et annonce plusieurs fonctionnalités très attendues.

Hogwarts Legacy est sur sa dernière ligne droite et les révélations s'enchaînent. Alors qu’il fait actuellement débat et se retrouve victime de plusieurs attaques sur Steam, dont un appel au boycott, l’open world inspiré de l’univers de Harry Potter nous annonce une excellente nouvelle pour les joueurs PS5 et Xbox Series.

Hogwarts Legacy s'optimise sur consoles

Hier, Hogwarts Legacy nous partageait ses configurations PC, des specs particulièrement gourmandes qui ont fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et éveillé la crainte chez les joueurs. Avec de telles ressources demandées pour tourner de manière optimale sur PC, les fans ont commencé à avoir peur pour les versions PS5 et Xbox Series. D’autant plus que le titre a été repoussé de plusieurs mois sur PS5, Xbox One et Nintendo Switch.

Mais que les possesseurs de consoles current-gen se rassurent, Hogwarts Legacy a pensé à tout et devrait satisfaire tout le monde. Le jeu vient en effet de confirmer qu’il disposera de plusieurs fonctionnalités lui permettant de tourner dans les meilleures conditions.

Que ce soit sur PS5 ou sur Xbox Series, on aura donc le droit à deux modes graphiques pour pouvoir profiter du jeu correctement. Le premier se concentrera sur les graphismes et restera bloqué à 30 fps, tandis que l’autre optimiser les performances en « ayant pour cible » les 60 fps. En revanche, les résolutions ciblées par chaque mode ne sont pas annoncées, même si la 4K dynamique semble inévitable.

En prime, que ce soit sur PS5 ou Xbox Series encore une fois, Hogwarts Legacy annonce qu'il prendra en charge la fonctionnalité VRR, le fameux taux de rafraîchissement variable qui fait de petits miracles tant que l’on a un écran compatible sous la main. Le jeu met donc toutes les chances de son côté, contrairement à Gotham Knights ou encore A Plague Tale Requiem qui ne disposaient d'aucun mode graphique à leur sortie et avaient fini par décevoir les joueurs avec leurs problèmes techniques.

Pour rappel, Hogwarts Legacy sortira dès le 10 février prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox One n’arriveront quant à elle que le 4 avril et la Switch devra attendre carrément le 25 juillet 2023.