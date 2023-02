Il est l’une des plus grosses sorties de février, Hogwarts Legacy arrive enfin le 10 février prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4, Xbox One et Switch quant à elles, ne viendront que plus tard. L’open world inspiré de l’univers du plus célèbre des sorciers s’annonce grandiose et particulièrement généreux en contenu, mais des joueurs ont remarqué qu’il y avait quand même un gros problème. Le jeu se fait plumer par Elden Ring sur un point précis de son gameplay : les sorts, pourtant essentiels.

Hogwarts Legacy moins magique qu'Elden Ring ?

Plusieurs utilisateurs Twitter, après avoir lu plusieurs retours sur le jeu, se sont aperçus qu’Hogwarts Legacy ferait moins bien qu’Elden Ring sur le nombre de sorts mis à disposition. Il a en effet été dit qu’en premier lieu, Hogwarts Legacy ne comptabiliserait que 26 sorts différents, là où le RPG de FromSoftware en aligne plus de 170. Un peu moins en comptant les pouvoirs qui ne sont que des améliorations de sorts plus faibles, mais ça reste tout de même au-dessus.

Rien de très alarmant cela dit dans la mesure où le jeu d’Avalanche devrait largement avoir de quoi satisfaire les joueurs, d'autant que, comme certains fans le souligne, il n'y a même pas autant de sorts différents utilisés dans les films ou dans les livres. Toutefois, l’univers de Harry Potter est riche et il répertorie beaucoup plus de pouvoirs magiques que ça, même s'il ne sont que mentionné ici et là.

Nous ne savons pas encore quels sont exactement les sorts qui ont été choisis pour apparaître dans le jeu, bien que les plus basiques seront certains présents et qu’il a aussi été dit que les sorts impardonnables et les enchantements les plus dangereux (voire carrément interdits dans le lore) seront également accessibles. Ce qui, là aussi, n’avait pas plus pour aux joueurs les plus pointilleux.

Les joueurs craignent le pire

Du coup, certains joueurs commencent à se demander si le jeu sera aussi fidèle qu’il le prétend, ou s’il ne serait pas en train de se garder quelques sorts sous le coude pour de futurs DLC. Le studio avait d’ailleurs déjà créé le débat lorsqu'une quête exclusive avait été annoncée en tant que DLC pour les joueurs PS5. Mais à quelques jours de la sortie du jeu, une partie des joueurs se posent de nombreuses questions. Certains vont même jusqu'à qualifier le studio de « fainéant » (avec des mots bien moins gentils).

Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir ensorcelé, Hogwarts Legacy a certainement un tas d'autres atouts dans la baguette. C'est d'ailleurs ce que disent plusieurs autres fans qui, eux, ne sont pas plus choqué que ça de n'avoir que 26 sortilèges à se mettre sous la dent. Pour eux, c'est même mieux que d'avoir plusieurs versiond 'un même sort comme sur Elden Ring justement. En tout cas, sur Twitter, le sujet à fait débat.

Mais nous ne pourrons en avoir le cœur net qu’à la sortie du jeu dans quelques jours. D’ici là, il va falloir prendre son mal en patience.

Et pour vous, 26 sorts, c'est suffisant ou vous auriez aimé en avoir encore plus ?