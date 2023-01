Les previews d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sont tombées, et avec elles, de nouvelles informations. Le joueur pourra avoir un sorcier méchant, très méchant, et ne pas être puni pour sa cruauté.

Après des mois d'incertitude, tous les voyants sont au vert pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Un jeu Harry Potter qui a l'air extrêmement fidèle à l'univers des livres et des films. La simulation parfaite du petit sorcier ? C'est parti pour et on pourra même succomber au côté obscur de la Force.

Hogwarts Legacy : devenez le méchant ultime

Entre la vie à l'école, l'exploration en dehors de Poudlard et les combats, Hogwarts Legacy coche vraisemblablement toutes les cases du jeu Harry Potter dont les fans rêvent depuis longtemps. Comme dans l'œuvre originale - peu importe le format - il y aura différentes maisons auxquelles adhérer : Griffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard.

Il y a cependant une chose que nous ne savions pas encore : on pourra lancer des Sortilèges Impardonnables et ainsi basculer davantage du côté des mages noirs comme Voldemort. À vous les exécutions violentes, mais pour cela, il faudra faire l'école buissonnière.

Il était important pour nous de permettre aux joueurs qui le souhaitent de devenir un ou une mage noire. C'est l'incarnation suprême du jeu de rôle : autoriser le joueur à être mauvais. De plus, c'était important afin que les créateurs d'Hogwarts Legacy ne portent pas de jugement de valeur. Si vous voulez être mauvais, soyez-le. Les Sortilèges Impardonnables ne sont pas enseignés à l'école, et c'est au joueur de réellement les apprendre ou non. Le monde réagit à leur utilisation, et les personnages aussi avec une réaction physique ou sonore. Mais nous n'avons pas de système de moralité qui punit le lancer de Sortilèges Impardonnables. Kelly Murphy, lead designer, via Gamesradar.

Vous êtes donc libres de votre orientation magique, et ça vaut également pour les quêtes secondaires qui peuvent être terminées dans n'importe quel ordre et qui ont un impact sur l'aventure principale. Une campagne à l'énorme durée de vie puisqu'on parle de 35 heures en ligne droite, et environ 70 pour tout faire.