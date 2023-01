Alors qu'il fait actuellement partie des jeux les plus « wishlistés » de Steam, Hogwarts Legacy fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, mais malheureusement, pas que pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Outre l'annulation de certaines précommandes, le jeu faisait également l’objet d’un appel au boycott par plusieurs militants luttant contre la transphobie, avec J.K Rowling et ses déclarations controversées dans le viseur.

Le hic, bien que la cause soit parfaitement juste, c’est qu’Hogwarts Legacy n’est qu’un dommage collatéral dans l’affaire. S’il emprunte bien l’univers crée par la romancière, il n’a pourtant rien à voir avec elle. Mais ça visiblement, beaucoup de monde ne l’a pas compris puisque le jeu se fait maintenant attaqué sur Steam.

Hogwarts Legacy victime de raids sur Steam

Comme repéré par sur Reddit, Hogwarts Legacy est victime d’attaque directement sur sa page Steam. Une partie de joueurs, revendiquant lutter contre la transphobie, se servent des tags disponibles sur la plateforme pour étiqueter le jeu dans des catégories comme « NFSW », « Seconde Guerre Mondiale » ou encore « Horreur Psychologique ».

À quoi ça sert ? Et bien sur Steam, les tags sont plutôt importants en réalité puisqu’ils font entrer les jeux dans des catégories qui sont ensuite choisies ou filtrées par les utilisateurs. Steam s’en sert également pour proposer du contenu à la carte à ses consommateurs. Avec de tels tags, les militants espèrent donc « salir » le jeu en faisant passer un message. Le souci encore une fois, c’est que ce n’est pas la bonne cible pour de telles revendications, aussi justes soient-elles, mais ça, c’est un autre débat.

Steam fait le ménage

Dans tous les cas, Steam est aux aguets et ne cesse de faire le ménage en supprimant les faux tags. Comme l’indique d'ailleurs Gameradar, certains tags reviennent en tendance sporadiquement, mais sont rapidement enlevés par les modérateurs. De notre côté, nous avons pu voir rapidement apparaître le tag « Seconde Guerre Mondiale », avant que celui-ci ne soit effacé dans la foulée.

Est-ce que ça va desservir Hogwarts Legacy ? Non, puisqu'il serait très surprenant de voir soudainement la hype retomber comme un soufflé trop froid, tant les fans sont impatients de mettre la main sur le jeu.

Hogwarts Legacy arrivera sur PS5, Xbox Series et PC dès le 10 février prochain. Les versions PS4 et Xbox One seront quant à elles disponibles que le 4 avril suite au dernier report, tandis que les joueurs Switch devront attendre jusqu'au 25 juillet 2023.