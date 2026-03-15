Tandis que les choses commencent doucement mais sûrement à se préciser pour Hogwarts Legacy 2, dont la sortie pourrait coïncider avec la diffusion de la nouvelle série Harry Potter sur HBO courant 2027, les joueurs continuent de leur côté d’aller à la découverte de Poudlard et de ses environs dans le premier opus. Un premier opus qui, trois ans après sa sortie, n’a visiblement pas encore dévoilé tous ses secrets, puisqu’il s’avère qu’une référence cachée à Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlée y a récemment été découverte.

Cette référence cachée à Harry Potter 6 dans Hogwarts Legacy

En effet, si Hogwarts Legacy a autant plu aux fans de la franchise de J.K. Rowling, c’est notamment parce qu’Avalanche Software a su faire preuve d’un minutieux sens du détail dans sa conception. Que ce soit à travers certains éléments du scénario, du gameplay ou encore des environnements, le titre regorge de références aux livres comme aux films, qui témoignent ainsi de toutes les connaissances du studio sur l’univers d’Harry Potter. Et on en a encore la preuve grâce à cette récente découverte partagée par un internaute sur Reddit.

Au cours de ses pérégrinations dans le monde d’Hogwarts Legacy, un certain Matthew_Burke_09 est en effet tombé sur un panorama qui a immédiatement titillé son attention. Et pour cause : il ressemble trait pour trait à l’un des plans du sixième film, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, dans lequel Harry et Dumbledore se rendent au cœur d’une grotte cachée par des falaises pour débusquer l’un des horcruxes de Voldemort. D’ailleurs, il s’avère qu’une ouverture similaire peut être trouvée dans le jeu, même s’il ne s’agit pas vraiment d’une grotte selon l’internaute.

Cela n’en reste toutefois pas moins une belle référence de la part d’Avalanche Software, qui témoigne une fois de plus de son sens du détail à toute épreuve dans Hogwarts Legacy. Et si jamais l’envie vous prenait de découvrir cet easter egg par vous-mêmes comme sur la photo, sachez qu’il se trouve au sud de la Pointe du manoir, en regardant en direction de la Côte de Salgât. L’emplacement exact peut être trouvé sur Reddit, grâce à un screenshot de la map gentiment partagé par Matthew_Burke_09. Alors à vos balais, sorciers !

Source : Reddit