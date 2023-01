Les Potterheads comptent les jours avant la sortie d’Hogwarts Legacy. L’adaptation en monde ouvert de l’univers d’Harry Potter sera enfin disponible d’ici quelques semaines. Le jeu tant attendu est néanmoins victime de nombreux leaks, la faute notamment aux artbooks mis entre les mains des joueurs à l’avance. Les spoilers pullulent sur la Toile, mais au milieu de toutes ces fuites une information intéressante a été dévoilée.

Quelle est la durée de vie de Hogwarts Legacy ?

Quelle sera la durée de vie de Hogwarts Legacy ? Une question qui turlupine certains fans à l’heure où les développeurs promettent une liberté totale et un contenu généreux. Avalanche Studio n’a en effet pas manqué de communiquer à fond de balles sur les différentes activités disponibles à Poudlard et en dehors. Mais les joueurs en auront-ils réellement pour leur argent ? Il semblerait bien que ce soit un grand oui. Dans le flot massif de leaks parus plus tôt dans la semaine, on a appris que le jeu inspiré de Harry Potter aurait une durée de vie de 35 heures au grand minimum.

Ce temps de jeu correspondrait à celui nécessaire uniquement pour terminer l’histoire. En comptant les quêtes annexes, la durée de vie de Hogwarts Legacy doublerait. Il faudra donc environ 70 heures pour en venir totalement à bout et voir l’intégralité du contenu. L’information reste cependant à prendre au conditionnel tant que les premiers tests ne viennent pas la confirmer. Elle semble néanmoins s’aligner avec les standards des RPG en monde ouvert actuels.

Pour mémoire, Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. Il faudra néanmoins une machine robuste pour espérer le faire tourner dans les meilleures conditions sur ordinateur. Les versions Switch, PS4 et Xbox One arriveront quant à elles plus tard dans l’année. On rappelle par ailleurs qu'un événement exceptionnel se tiendra à Paris pour célébrer la sortie du jeu.