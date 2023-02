Hogwarts Legacy est indéniablement le phénomène de ce début d’année. Succès critique et commercial, l’adaptation de l’univers Harry Potter a su créer l’événement et enchanter les fans. Malgré les propos transphobes de sa créatrice qui ont créé la polémique, le jeu s’impose d’ores et déjà comme l’un des plus gros cartons de ces dernières années avec des ventes qui continuent de s’envoler à mesure que les jours passent. Avec un tel succès, nombreux sont celles et ceux à espérer qu’Avalanche Software prolonge leur plaisir le temps de quelques extensions. Vu les chiffres et l’appétence de Warner Bros pour de tels DLC, il était quasi acquis que l’éditeur ferait repasser les joueurs à la caisse tôt ou tard, et pourtant.

Pas de DLC prévu pour Hogwarts Legacy... pour le moment

Hogwarts Legacy est un jeu d’une grande générosité. Durée de vie conséquente, contenus en veux-tu en voilà, le monde ouvert a déjà beaucoup à offrir. Avec un succès monstre comme celui-ci, les rumeurs autour de DLC se sont fait persistantes ces dernières semaines. Les joueurs en espèrent en effet toujours plus pour prolonger leur expérience, avec pourquoi la fonctionnalité du Quidditch tant réclamée à la clé. Le couperet est tombé, Avalanche Software n’entend pas créer d’extensions pour faire durer le plaisir encore quelques heures. Pour l'instant du moins.

Interrogé sur la question lors de l’IGN Fan Fest, Alan Tew, réalisateur du jeu, a confirmé qu’aucun contenu additionnel n’était prévu. « Nous avons vraiment tout donné pour donner vie à Hogwarts Legacy. Alors pour le moment il n’y a aucun DLC de prévu », a-t-il expliqué. Le studio planche par ailleurs toujours sur les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch de l’adaptation, qui arriveront un peu plus tard dans l’année. Les équipes ont déjà de quoi faire pour l’instant, mais la porte semble néanmoins rester ouverte. Peut-être qu’une fois que toutes les moutures du jeu seront livrées, Avalanche Software reviendra insuffler un second souffle à son carton planétaire avec du contenu inédit. Ne jamais dire jamais, mais les millions de joueurs devront s’armer de patience avant que les développeurs ne puissent réaliser leur souhait à l'avenir.

Des rumeurs autour du Quidditch et du multijoueur

Alors que des rumeurs affirment que les employés ont dû subir une période de crunch à quelques semaines de la sortie du jeu, l’équipe ne ménage pas ses efforts pour améliorer Hogwarts Legacy. Une grosse mise à jour a récemment été déployée pour corriger des bugs importants pouvant complètement bloquer l’avancée de certaines quête, mais aussi de gros problèmes de performance. Quand les choses se seront calmées, le titre stabilisé et les versions Switch et old-gen lancées, alors les astres pourront être alignés pour des DLC.

Les rumeurs à ce sujet vont d'ailleurs de bon train. Nouvelles zones ouvertes, Quidditch ou encore un mode en ligne sont autant de promesses qui se baladent sur la Toile. Si elles se sont finalement éteintes aujourd’hui, il est néanmoins possible de jouer en multijoueur à Hogwarts Legacy sur PC via un mod. Il est d’ailleurs probable que la discipline sportive tant espérée fasse également son entrée dans le jeu dans un futur proche grâce à des fans dévoués.