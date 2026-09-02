Hogwarts Legacy a beau être sorti il y a plus de 3 ans maintenant, le jeu a toujours cette aura magique et sa gigantesque base de fans. À l'occasion de la rentrée de septembre, le studio a décidé d'offrir un petit cosmétique gratuit à tous les joueurs, mais uniquement pendant une période limitée. Si vous avez mis le jeu de côté, il va donc falloir le ressortir du placard dans les prochaines semaines.

Hogwarts Legacy offre un cadeau à tous ses joueurs en septembre 2026

Véritable succès monumental, Hogwarts Legacy s'est officiellement vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, faisant de lui l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Tout le monde attend désormais un Hogwarts Legacy 2 qui devrait naturellement pointer le bout de son nez dans les années à venir. Mais d'ici là, et à défaut d'avoir le droit à une véritable extension, Avalanche Software fait un cadeau à tous les joueurs pour fêter la rentrée. Du 31 août au 30 septembre 2026, chaque joueur peut venir réclamer un Chapeau de l'Astronome pour personnaliser sa sorcière ou son sorcier en herbe.

Pour le récupérer, il suffit de suivre ces quelques étapes :

Rendez-vous sur la page de Hogwarts Legacy sur la plateforme sur laquelle vous avez le jeu.

Trouvez le Chapeau de l'Astronome parmi les versions et DLC cosmétiques.

Téléchargez-le gratuitement.

Lancez Hogwarts Legacy pour récupérer le chapeau en jeu.

Un jeu pour les fans de Harry Potter

Pour rappel, Hogwarts Legacy est sorti le 10 février 2023 et propose de satisfaire un vrai rêve de fan en faisant de vous un sorcier qui va rejoindre la prestigieuse école de Poudlard. L'aventure se déroule plus d'un siècle avant les évènements de Harry Potter alors qu'un mal s'apprête à frapper l'école et ses environs. Entre les cours et l'apprentissage de nouveaux sorts, vous allez pouvoir explorer la région qui encercle Poudlard, résoudre tout un tas de mystères, affronter des monstres magiques et empêcher l'arrivée de forces obscures. Hogwarts Legacy a rencontré un succès fulgurant, mais il est vrai que depuis, il est particulièrement avare en contenu post-lancement. On espère que le prochain volet de la licence rectifiera le tir. D'ici là, il faudra se contenter du jeu de base, déjà très généreux en contenu, cela dit.