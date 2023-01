Hogwarts Legacy prépare sa sortie et nous en met plein les yeux avec une bande-annonce cinématique impressionnante et en 4K.

Très attendu, déjà adulé et détesté, Hogwarts Legacy est sous le feu des projecteurs depuis son annonce et ne cesse de faire parler de lui. Récemment, le jeu a même laissé fuiter un grand nombre leaks et d’informations inédites, notamment la carte complète de son open world, une partie des monstres que l’on pourra croiser, sa durée de vie et plus encore. Des nouvelles, qui ont pour la plupart rassuré les fans, et attisé la curiosité des plus sceptiques. Le jeu s’annonce énorme et il nous le fait savoir en vidéo, à quelques jours seulement de sa sortie sur PS5, Xbox Series et PC.

Hogwarts Legacy cherche à nous impressionner

Avec cette nouvelle bande-annonce cinématique en 4K, Hogwarts Legacy veut nous en mettre plein les mirettes, et il réussit plutôt bien son coup. On y (re)découvre des lieux iconiques de la saga Harry Potter vus sous un nouvel angle, des personnages hauts en couleur, de la magie et quelques créatures.

Pour rappel, si le jeu se passe bel et bien dans l’univers crée par la romancière J.K Rowling, celui-ci n’aura aucun lien direct avec la saga Harry Potter, que ce soit les livres ou les longs-métrages. Le jeu nous permettra de créer notre propre personnage, de participer à des cours et de lever le voile sur des mystères totalement inédits. Le tout, en monde ouvert avec pas mal d’exploration à la clé. On pourra en effet parcourir la célèbre école de Poudlard de long en large, mais aussi ses alentours. De nombreux lieux marquants et des donjons inédits ont d'ores et déjà été annoncés. Un jeu très ambitieux et particulièrement gourmand sur PC où il demande des configurations assez hallucinantes. En espérant que l’optimisation soit bien au rendez-vous.

Hogwarts Legacy sortira sur PS5, Xbox Series et PC le 10 février prochain, en avril sur PS4 et Xbox One puis sur Switch d’ici le mois de juillet 2023.

Pour vous, Hogwarts Legacy c'est day one ou vous comptez passer votre tour?