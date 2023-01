Hogwarts Legacy L'Héritage de Poudlard se profile déjà comme l’un des gros cartons de l’année. Le jeu adapté de l’univers d’Harry Potter est attendu par de très nombreux fans, une grande partie d’entre eux ayant déjà réservé leur exemplaire pour être sûrs de l’avoir à sa sortie. Pourtant, depuis quelques jours maintenant plusieurs joueurs constatent que leurs précommandes ont purement et simplement été annulées. Warner Bros explique enfin pourquoi.

Des précommandes Hogwarts Legacy annulées en masse

Mauvaise surprise pour certains fans de Harry Potter. Ces derniers jours, nombreux sont celles et ceux qui ont découvert que leurs précommandes PS5 et Xbox Series de Hogwarts Legacy ont été supprimées sans raison apparente. Face à la grogne des Potterheads, Warner Bros s’est exprimé sur le sujet. Ces annulations sont en réalité dues au changement de date de sortie de plusieurs plateformes. Pour rappel, les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch ont été repoussées, respectivement au 4 avril pour les consoles ancienne génération et au 25 juillet pour la machine de Nintendo.

Warner avait alors annulé les précommandes des moutures PS4 et Xbox One. Et puisqu'elles sont incluses d'office dans les éditions Digital Deluxe de Hogwarts Legacy sur PS5 et Xbox Series X, une erreur interne a provoqué ce schmilblick. Il s’agit alors d’un simple bug dû au report des versions ancienne génération qui a impacté les réservations sur les nouvelles machines. Celles et ceux touchés par ce problème seront évidemment entièrement remboursés et pourront réitérer leur précommande sans craindre qu’elle soit annulée cette fois. Si le souci a pris tant d’ampleur, c’est en partie parce que de nombreux fans se sont tournés vers l’édition Digital Deluxe de Hogwarts Legacy afin de pouvoir profiter de l’accès anticipé de 72 heures. Jouer avant tout le monde, ça a de quoi faire envie en effet.