Si vous avez envie de prendre de l'avance sur Hogwarts Legacy et que vous trépignez d'impatience. Voilà qui devrait vous plaire. Explications.

Certes Hogwarts Legacy ne va arriver que début 2023, mais en attendant qu'est ce qui vous empêche de choisir à l'avance votre maison et même créer votre baguette ? Absolument rien du tout. Grâce à la magie du marketing.

Débutez l'aventure Hogwarts Legacy (un peu) à l'avance

En effet, un nouveau billet de blog sur le site WizardingWorld.com indique que vous pouvez lier vos comptes WB Games et Harry Potter Fan Club et transférer toutes vos données au sein du jeu. Une fois Hogwarts Legacy disponible, vous allez recevoir un QR Code ou vous pourrez passer par le site pour débuter l'aventure via un code à 8 chiffres.

Histoire de vous récompenser, les membres de WizardingWorld.com recevront également deux récompenses dans Hogwarts Legacy. À savoir un masque et une robe scolaire inédite à l'effigie de votre maison que vous pouvez voir dans l'image ci-dessous. Elle est pas belle la vie ? Avec ce masque vous aurez presque l'impression de ressembler à un mage noir.

Les récompenses en question.

Pour mémoire, le jeu Hogwarts Legacy se déroule avant les événements d'Harry Potter à la fin des années 1800 et il devrait vous laisser pas mal de liberté comme justement la possibilité de créer votre baguette ou choisir votre maison. N'est ce pas un peu un rêve de fan depuis le début des années 2000 ? D'autant qu'en plus de cela, il devrait vous laisser la possibilité de largement explorer le château de Poudlard et ses environs.

Hogwarts Legacy est toujours prévu pour le 10 février 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. La date de lancement de la version Nintendo Switch sera bientôt révélée (dixit le site officiel du site).