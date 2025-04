Sorti en février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, puis en mai sur PS4 et Xbox One et enfin en novembre sur Switch, Hogwarts Legacy s'est hissé comme l'un des plus gros cartons de cette année. Il a ensuite fait son chemin sur son balai, avec de nombreuses mises à jour, dont une très importante relative au plein support des mods. Alors que se tenait hier le Nintendo Direct géant consacré à la Nintendo Switch 2, de nombreux partenaires se sont invités aux réjouissances, dont le titre d'Avalanche Software.

Hogwarts Legacy se prépare à faire des tours de magie sur Nintendo Switch 2

Après de nombreux mois (voire années) de leaks et rumeurs en tous genres, Nintendo a enfin levé le voile sur sa fameuse Switch 2. Celle-ci arrivera le 5 juin 2025, avec un prix de base de 469,99 euros. Pour accompagner son lancement, elle pourra compter sur plusieurs titres propres à Big N comme Mario Kart World ou Metroid Prime 4. Côté éditeurs tiers, elle sera gâté notamment par la présence de Cyberpunk 2077, FF7 Remake Intergrade, ou encore en l'occurrence Hogwarts Legacy.

Avalanche Software a en effet fait une brève apparition lors de la présentation pour nous montrer son jeu magique au Poudlard du 19ème siècle sur Nintendo Switch 2. Avec ce bref aperçu, on peut en tout cas relever un écart graphique certain entre la version Switch première du nom d'Hogwarts Legacy et celle-ci, en tout cas sur les éléments de près et les personnages. À noter également que le jeu exploitera la fonctionnalité « souris » des Joy-Con 2, notamment s'agissant des déplacements en balai. De même, Avalanche Software nous promet une exploration fluide à travers Poudlard et ses environs, sans temps de chargement.

Il semblerait donc qu'Hogwarts Legacy entre dans la catégorie des jeux disposant d'une « Édition Switch 2 ». Dans ce cas, les détenteurs du jeu sur la Switch première du nom devrait avoir droit à sa version améliorée, moyennant toutefois une mise à niveau payante. Rappelons qu'un abonnement au Nintendo Switch Online + Pack d'extension rend cette mise à niveau « gratuite ».

Source : Hogwarts Legacy sur X.com