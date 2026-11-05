Tout juste arrivé sur le marché, le DLSS 5 de NVIDIA est désormais compatible avec Hogwarts Legacy, qui dévoile en vidéo tout ce que cela lui apporte visuellement.

À son annonce plus tôt cette année, le DLSS 5 aura provoqué un tollé d’une ampleur sans précédent pour NVIDIA. Tant du côté des joueurs que des développeurs, qui sont nombreux à voir vu en cette nouvelle technologie boostée à l’IA un véritable danger pour le travail réalisé par les artistes sur les jeux. Mais qu’on le veuille ou non, le DLSS 5 est maintenant installé, et il commence d’ailleurs à faire son arrivée sur de plus en plus de jeux. Le dernier en date ? Hogwarts Legacy, qui offre aujourd’hui l’opportunité aux joueurs d’en profiter.

Hogwarts Legacy est officiellement compatible avec le DLSS 5

Vidéo de présentation à l’appui, NVIDIA dévoile alors la façon dont sa technologie « améliore la qualité d’image » du RPG d’Avalanche Software, en favorisant « le réalisme et l’immersion de l’univers des sorciers ». « Redécouvrez Hogwarts Legacy », indique notamment le trailer de la compagnie, en révélant à travers plusieurs extraits de gameplay l’impact du DLSS 5 sur le jeu. Et les promesses sont alors plutôt nombreuses, puisqu’il est notamment question :

D’éclairages plus réalistes

D’un ray-tracing encore plus poussé

D’un affinage des textures

D’une fluidité dépassant les 300 FPS

Une technologie qui a encore du mal à convaincre les joueurs

Malheureusement, à l’instar des derniers mois, la technologie de NVIDIA a encore bien du mal à convaincre le public. « Avant vs avant », ironise par exemple l’un des commentaires sous la vidéo, comme pour mieux souligner la façon dont le DLSS 5 n’apporte finalement pas grand-chose au jeu d’origine. « Je trouve ça hilarant de voir à quel point leur première présentation était complètement exagérée en terme de puissance alors qu’aujourd’hui, elle a été réduite à un point où on ne peut même plus savoir si elle est toujours active sans comparaison directe », note un autre.

Car après l’immense polémique déclenchée par la première version du DLSS 5, il faut croire que NVIDIA a décidé de calmer un peu le jeu, au point où les apports de sa technologie semblent finalement aujourd’hui totalement dérisoires sur un jeu comme Hogwarts Legacy. « Je sais que la première version qu’on a vue était vraiment ‘tape-à-l’œil’, mais celle-ci est peut-être… trop discrète ? », interroge ainsi un troisième commentaire. « La réaction a été si violente que NVIDIA a pris peur », écrit enfin un dernier de son côté.

Après Hogwarts Legacy, quels jeux bénéficieront du DLSS 5 ?

Bref, autant dire que le DLSS 5 n’a pas fini de faire parler de lui alors même qu’il commence tout juste à faire son arrivée sur le marché. Car Hogwarts Legacy est peut-être l’un des premiers jeux à en bénéficier après des titres comme NBA 2K27, Metro 2033 ou encore Metro Last Light Redux, mais il est évidemment loin d’être le dernier. Reste maintenant à voir comment s’en sortiront les prochains, parmi lesquels se trouveront notamment :

War Thunder

Where Winds Meet

Starfield

Assassin’s Creed Shadows

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Resident Evil Requiem

Phantom Blade Zero

Source : NVIDIA