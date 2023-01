Comme nous pouvions l'évoquer il y a peu nous avons pu poser les mains sur Hogwarts Legacy, l'occasion de se rendre compte du travail faramineux qui a été abattu par le studio Avalanche Software pour retranscrire au mieux l'univers du petit sorcier à lunettes Harry Potter. RPG oblige, le titre possède nécessairement de nombreuses quêtes. Comment cela se déroule t-il ? Explications.

Une vidéo de Hogwarts Legacy qui dit beaucoup de choses

La majorité du jeu Hogwarts Legacy implique évidemment de l'action au cœur de Poudlard mais vous allez voir aussi qu'il va être obligatoire de franchir le portail du château pour effectuer certaines tâches. Comme on peut le voir au sein de cette vidéo de 50 minutes, qui permet de se rendre compte du déroulé complet d'une quête.

Très rapidement dans le jeu, nous sommes amené à rencontrer et à devenir ami avec Poppy Sweeting, qui semble d'ailleurs être notre premier compagnon de jeu. Celle-ci fait un peu office de tank, pendant que vous allez infliger des dégâts aux adversaires. Le personnage fonctionne aussi comme une boussole en ce sens qu'il est parfois possible de se perdre et que c'est un système simple pour le studio de vous remettre dans le droit chemin.

Comme vous pouvez le voir, dès les premières minutes, vous avez le choix entre une approche furtive ou au contraire un peu plus rentre-dedans. Enfin, au fur et à mesure de la progression d'une quête, des mini-cinématiques permettent d'introduire des phases de dialogues pour faire progresser l'histoire principale (ou secondaire). Hogwarts Legacy fonctionne donc certes en monde ouvert mais avec une certaine limitation durant les quêtes pour ne pas s'éparpiller outre mesure.

Pour rappel, le RPG est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour le 10 février prochain et un peu plus tard sur Nintendo Switch.

Que pensez-vous de la vidéo de gameplay visible ci-dessus (provenant de la PlayStation 5). Êtes-vous convaincu ?