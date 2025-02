Hogwarts Legacy continue d’impressionner visuellement, et encore plus sur PC. La preuve avec cette vidéo tout simplement bluffante. Admirez plutôt cette beauté.

Lors de sa sortie, Hogwarts Legacy était déjà une belle claque visuelle. Avec le temps, sur PC, de nombreux créateurs de contenu se sont amusés à le sublimer à l’aide de mods et d’outils graphiques divers. Et parfois, le résultat est tout simplement spectaculaire.

Hogwarts Legacy met une grosse claque en 8K

Oui, Hogwarts Legacy est déjà un jeu magnifique, mais un passionné que l'on commence à connaitre, Digital Dreams, a décidé de pousser les graphismes encore plus loin. Grâce à une RTX 5090, au DLSS 4 et à des mods ultra-détaillés, le jeu tourne en 8K à 60 FPS avec un niveau de réalisme impressionnant.

Le résultat ? Des effets de lumière saisissants, des textures ultra-nettes et une immersion qui dépasse tout ce que propose la version originale. Bref, c'est tout simplement incomparable et ça mérite un coup d'œil. Cette démonstration repose sur trois piliers :

Le DLSS 4 : la technologie d’upscaling de NVIDIA améliore la netteté tout en boostant les performances.

: la technologie d’upscaling de NVIDIA améliore la netteté tout en boostant les performances. Le Ray Tracing Ultra+ : il apporte des reflets réalistes, une meilleure gestion de la lumière et des ombres plus naturelles.

: il apporte des reflets réalistes, une meilleure gestion de la lumière et des ombres plus naturelles. Des mods graphiques avancés : notamment le preset Beyond All Limits 2.1, qui affine encore plus les contrastes et les détails.

Avec ces optimisations, les décors de Poudlard prennent vie. Les vitraux reflètent la lumière avec un réalisme bluffant, l’eau du lac semble plus vraie que nature, et les effets de brume dans la Forêt Interdite rendent l’atmosphère encore plus magique.

Une grosse config pour y arriver

Faire tourner un jeu comme Hogwarts Legacy en 8K avec Ray Tracing activé est un défi technique. Seule une configuration ultra-haut de gamme peut gérer une telle charge sans perte de fluidité.

Voici le PC utilisé pour cette démonstration :

? Carte graphique : NVIDIA RTX 5090

? Processeur : Ryzen 7 9800X3D

? RAM : 64 Go Kingston Fury 6000 MHz

? Stockage : SSD NVMe

Grâce au DLSS 4, le jeu tourne à 60 FPS constants, sans saccades ni chutes de framerate.