Du haut de ses 34 millions d’exemplaires vendus en l’espace de deux ans, Hogwarts Legacy représente à n’en pas douter l’un des plus gros succès vidéoludiques de ces dernières années. Autant dire, donc, que les joueurs sont aujourd’hui extrêmement nombreux à attendre l’annonce d’un Hogwarts Legacy 2, que Warner Bros a confirmé être en développement chez Avalanche Software. Et il s’avère que le studio continue de recruter de nouvelles têtes pour le projet, en témoignent ces nouvelles offres d’emploi qui ont de quoi rassurer les fans.

Des offres d’emploi qui rassurent pour Hogwarts Legacy 2

En effet, au cours des derniers mois, de nombreuses positions se sont progressivement ouvertes au sein du studio basé à Salt Lake City aux États-Unis. Le problème, cependant, c’est que celles-ci ont pu faire émerger quelques inquiétudes chez les fans d’Hogwarts Legacy, qui craignaient alors qu’Avalanche Software ne s’oriente dans la mauvaise direction. En cause notamment : le fait que plusieurs de ces offres semblaient indiquer qu’Hogwarts Legacy 2 pourrait davantage lorgner du côté du MMORPG, ce qui n’est évidemment pas ce que les joueurs recherchent.

Heureusement, de nouvelles offres d’emploi récemment publiées sont aujourd’hui là pour balayer, en tout cas en partie, ces quelques inquiétudes. Car parmi ces dernières, qui semblent là encore pointer vers Hogwarts Legacy 2, aucune ne semble faire mention d’une quelconque composante multijoueur. Par exemple, alors qu’Avalanche est à la recherche d’un nouveau producteur exécutif, il est indiqué que celui-ci aura la charge « de la production d’un RPG d’action-aventure solo de haute qualité ». Il est d'ailleurs recommandé au candidat d’avoir « une passion pour la source matérielle et l’IP » au cœur du jeu. Vous avez dit Harry Potter ?

Dans le même temps, une seconde offre d’emploi destinée à recruter un nouvel animateur a également été ouverte, en sachant qu’il est cette fois-ci ouvertement question d’Hogwarts Legacy. Car comme l’indique la description du poste, le candidat retenu sera voué à « rejoindre l’équipe qui a créé Hogwarts Legacy » en vue de travailler sur « un nouveau monde ouvert, action-RPG se déroulant dans l’univers des sorciers ». Là encore, aucune mention de multijoueur pour ce projet, qui semble donc directement renvoyer à Hogwarts Legacy 2.

© Avalanche Software / Portkey Games

Plusieurs projets en approche ?

Pour finir, une troisième offre, qui vise à recruter un nouveau responsable de gestion de marque et de produit marketing, a également été publiée par Warner Bros, qui est à la recherche d’une nouvelle tête pour « superviser le développement, la gestion et l’exécution des stratégies marketing pour les titres PC/consoles attribués dans l’univers d’Harry Potter ». Un poste qui amènera donc le candidat retenu à œuvrer sur Hogwarts Legacy 2, bien sûr, mais aussi sur de nombreux projets liés à l’univers d’Harry Potter.

Voilà qui a de quoi rassurer un peu quant au prochain titre d’Avalanche même si, à ce stade, rien ne prouve encore que les offres évoquant la création d’un MMORPG concernaient réellement Hogwarts Legacy 2. Après tout, entre le succès du premier jeu et le retour imminent d’Harry Potter à la télévision grâce à la nouvelle série d’HBO, Warner Bros semble plus que jamais vouloir multiplier les projets autour de la franchise, ce qui pourrait amener à la sortie de plusieurs titres bien distincts dans les années à venir. À voir, donc.

Source : Warner Bros