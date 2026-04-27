Ce n’est plus un secret depuis longtemps : face au succès rencontré par Hogwarts Legacy en 2023, Avalance Software n’a pas mis bien longtemps avant de se lancer dans la production d’une suite, dont on attend toutefois encore l’annonce en bonne et due forme. En effet, les rumeurs au sujet d’Hogwarts Legacy 2 ont beau se multiplier depuis mois, le fait est que nous ne savons toujours rien officiellement à son sujet, même si cela pourrait enfin prochainement changer. Et si l’on en croit les dernières rumeurs, le jeu pourrait réserver de belles surprises aux fans.

Les choses s’activent du côté d’Hogwarts Legacy 2

Tandis que les choses commencent doucement à s’activer pour le retour d’Harry Potter sur HBO, c’est tout naturellement que l’impatience des joueurs grandit au sujet d’Hogwarts Legacy 2. Mais il faut dire que ces derniers temps, les indices pointant vers une annonce imminente ne cessent de s’accumuler. Comme évoqué dans un précédent article, le fait qu’Avalanche ait récemment embauché un nouveau Community Manager est par exemple plutôt révélateur, en tout cas si l’on se fie au schéma adopté par le studio dans le cadre du premier jeu.

De la même manière, il apparaît qu’Avalanche vient aussi tout juste d’embaucher un nouvel artiste spécialisé dans la capture vidéo, dont le rôle sera visiblement de travailler sur des cinématiques de gameplay utilisées dans les trailers et dans le marketing du jeu. Un rôle pour le moins important, donc, qui semble appuyer l’idée que le studio devrait très prochainement passer la seconde vis-à-vis d’Hogwarts Legacy 2. En sachant que, là encore, cela semble suivre un schéma étrangement similaire à celui du premier jeu.

Une annonce imminente pour le jeu ?

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Sur X, de nombreux bruits de couloir tendent à affirmer que le titre pourrait être annoncé au mois de juin, dans le cadre du Summer Game Fest qui se tiendra entre le 5 et le 9 juin 2026. Pour Warner Bros, l’idée serait alors d’offrir au jeu un marketing plutôt resserré, qui conduirait ensuite à la sortie d’Hogwarts Legacy 2 début 2027. Ce qui serait, vous vous en doutez, un moyen de faire coïncider l’arrivée du jeu avec la diffusion de la série Harry Potter, qui débutera officiellement durant les fêtes de fin d’année 2026.

Enfin, pour en finir avec les grandes rumeurs du moment, le compte PotterWorldwide en profite pour affirmer que le Quidditch pourrait finalement faire son apparition dans ce nouvel opus, son absence dans Hogwarts Legacy restant l’un des plus grands regrets des fans à ce jour. Et il n’arriverait d’ailleurs pas seul, puisque conformément à ce qu’avaient pu laisser entendre certaines offres d’emploi l’année dernière, il pourrait s’accompagner de l’arrivée d’éléments multijoueur, sur lesquels aucun détail n’a toutefois été révélé.

Avalanche reste muet comme une tombe

Bien sûr, insistons néanmoins sur le fait que tout ceci reste à prendre avec d’immenses pincettes, aucune de ces informations n’ayant été annoncée ou confirmée d’une quelconque manière par Avalanche. Hogwarts Legacy 2 a beau être une réalité à l’heure où sont écrites ces lignes, son annonce à proprement parler reste néanmoins encore à faire pour le studio, qui a fait preuve de la plus grande discrétion à ce sujet ces trois dernières années. Il ne nous reste donc plus qu’à croiser les doigts pour que cela change prochainement.

Source : X