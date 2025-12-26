On ne sait décidément plus sur quel pied danser concernant Hogwarts Legacy 2, tandis qu’Avalanche Software continue de recruter pour un jeu en ligne qui risque de diviser les fans.

Mais que nous concocte Avalanche exactement ? C’est la grande question que tout le monde se pose depuis des mois. En effet, face au succès retentissant rencontré par Hogwarts Legacy, aujourd’hui écoulé à plus de 40 millions d’exemplaires, c’est sans aucune surprise que le studio a confirmé être à l’œuvre sur le développement d’une suite, sur laquelle les détails sont encore extrêmement flous. Tout ce que l’on sait, c’est que les offres d’emploi chez Avalanche se multiplient, et qu’elles ont de quoi interroger quant à la nature de ce futur Hogwarts Legacy 2.

De nouvelles offres d’emploi qui inquiètent pour Hogwarts Legacy 2 ?

Pour preuve, au cours de l’année écoulée, ce sont une poignée d’offres d'emploi qui ont été postées par le studio, nous donnant alors quelques indices quant à la nature de ce sur quoi l’équipe d’Hogwarts Legacy travaille. Et contre toute attente, il se pourrait qu’il soit notamment question d’une expérience très orientée sur le multijoueur, certaines des offres ayant affiché des notions de « jeu service », de « PvP » ou encore de « RPG multijoueur en ligne ». Des notions qui, cette fois encore, se retrouvent au cœur d’une nouvelle annonce récemment publiée par Avalanche.

Et pour cause, actuellement à la recherche d’un ingénieur logiciel senior, les créateurs d’Hogwarts Legacy 2 indiquent vouloir recruter quelqu’un pour les rejoindre sur un « nouveau RPG multijoueur en ligne ». « Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les responsables de l’ingénierie, de l’art et de la conception du projet afin de concevoir et de mettre en œuvre l’infrastructure backend d’un RPG multijoueur en ligne », peut-on notamment lire, tandis que les prérogatives du poste renvoient essentiellement à des fonctionnalités en ligne.

© Avalanche Software / Portkey Games

Un studio visiblement bien occupé

Notons toutefois que l’offre en question ne mentionne à aucun moment un quelconque rapport avec Hogwarts Legacy 2 ou encore l’univers d’Harry Potter. De fait, il n’est donc pas impossible qu’Avalanche ait en réalité plusieurs projets sur le feu, et que celui-ci concerne un autre jeu bien distinct de la suite d’Hogwarts Legacy. Cela expliquerait ainsi pourquoi au milieu de toutes ces offres multijoueur, le studio a également eu l’occasion de recruter pour un « RPG d’action-aventure solo de haute qualité » qui, de son côté, « se déroule dans l’univers des sorciers ».

Gageons que l’avenir nous le dira. En attendant, outre Hogwarts Legacy 2, nul doute que les joueurs d’Harry Potter seraient ravis de pouvoir se lancer dans une aventure en ligne avec leurs amis, en particulier si le projet est mené comme il se doit par Avalanche. Car Harry Potter : Champions de Quidditch n’a peut-être pas rencontré le succès escompté pour Warner Bros, mais une chose est sûre : les fans d’Hogwarts Legacy ne seraient par exemple pas contre l’implémentation du sport préféré des sorciers dans l’aventure.

Source : Warner Bros Discovery