Personne ne pourra dire le contraire : depuis sa sortie en février 2023, Hogwarts Legacy s’est immédiatement imposé comme un immense succès pour Warner Bros Games. Pour preuve, entre deux échecs retentissants comme Suicide Squad: Kill the Justice League ou Gotham Knights, c’est à plus de 34 millions d’exemplaires que s’est aujourd’hui écoulé le RPG Harry Potter, qui a donc d’ores et déjà une suite en développement. Hogwarts Legacy 2, toutefois, pourrait finalement être très différent de ce à quoi les joueurs s’attendent.

Hogwarts Legacy 2, plus multijoueur que solo ?

En effet, nous vous en parlions déjà en mai dernier, plusieurs indices semblent indiquer qu’Avalanche Software pourrait s’orienter vers une expérience plus multijoueur avec Hogwarts Legacy 2. En cause notamment : le fait que certaines offres d’emploi partagées par le studio pour son prochain titre contiennent des mentions telles que « systèmes multijoueur », « jeu service » ou encore « PvP ». Ce qui, vous en conviendrez, est plutôt limpide. Et en dépit des réactions très divisées de la communauté, Avalanche semble pourtant vouloir s’enfoncer dans cette voie.

Car comme ont pu le remarquer certains internautes, de nouvelles offres d’emploi ont aujourd’hui fait leur apparition, et il se pourrait bien qu’Hogwarts Legacy 2 prenne finalement la forme d’un MMORPG. C’est en tout cas ce que l’on pourrait déduire à la vue des compétences requises pour le poste de Lead Designer, qui parle d’un « gameplay en monde ouvert » pour un « RPG multijoueur en ligne », et qui requiert donc des connaissances dans la création de « systèmes de progression et récompenses » et dans les « jeux live service ».

Bien sûr, à ce stade, rien ne dit qu’il est vraiment question d’Hogwarts Legacy 2, ou même plus simplement d’un jeu Harry Potter. Néanmoins, lorsque l’on se tourne vers les offres pour les rôles de Designer et de Narrative Systems, on constate alors qu’il serait question d’un jeu s’inscrivant « au sein d’une franchise établie », ce qui nécessite à la fois d’avoir une « culture approfondie » en cinéma et en littérature, mais aussi « l’amour de la fantasy ». Une description qui, là encore, pourrait tout à fait s’appliquer à un titre comme Hogwarts Legacy 2.

Un jeu narratif malgré tout

Alors certes, il est sans doute encore un peu trop tôt pour s’emballer, ou plutôt pour s’inquiéter. Néanmoins, le fait que rien ne dise qu’Avalanche ait les capacités pour donner dans le multi-projet a naturellement de quoi interroger les joueurs sur l’avenir d’Hogwarts Legacy dans l’immédiat. Surtout à la lecture de ces offres d’emploi qui, précisons-le, mentionnent tout de même le fait que le titre concerné devrait conserver une forte appétence pour la « narration interactive » et les « choix narratifs ». À voir ce que nous cache tout cela, donc.

