Ce n’est un secret pour personne : la suite d’Hogwarts Legacy est en ce moment même en développement. En effet, les termes « Hogwarts Legacy 2 » n’ont peut-être jamais été mentionnés par Warner Bros ou Avalanche Software en l’espace de trois ans, mais cela n’a jamais empêché l’éditeur d’évoquer l’existence du jeu à demi-mots via différents communiqués sur les projets à venir dans son catalogue. Tout du moins était-ce le cas jusqu’à très récemment, puisque ça y est, la suite du jeu Harry Potter a enfin été ouvertement évoquée.

Warner Bros évoque officiellement Hogwarts Legacy 2

C’est en effet au travers d’une lettre adressée à ses investisseurs que Warner Bros a confirmé le développement du « deuxième volet d’Hogwarts Legacy », qui devrait donc sans surprise jouer un rôle majeur dans l’avenir de la compagnie. Cette déclaration s’inscrit plus précisément dans le cadre d’un bilan sur les investissements de cette dernière dans le secteur du jeu vidéo, qui reste « un levier de croissance important » pour Warner Bros en vue de « la poursuite des objectifs à long terme de [son] segment Studios ».

« Au cours du deuxième trimestre, nous avons lancé LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir, le jeu LEGO ayant obtenu les meilleures notes de l’histoire ; ainsi que Game of Thrones: Dragonfire, notre deuxième jeu mobile issu de l’univers de Game of Thrones », rappelle l’éditeur d’Hogwarts Legacy 2. « Ces sorties ont marqué les premiers lancements dans le cadre de notre nouvelle stratégie, axée sur quatre franchises phares générant chacune plus d’un milliard de dollars et reposant sur une politique d’investissement rigoureuse ».

Car après avoir traversé une période difficile, Warner Bros compte désormais privilégier la qualité à la quantité, en misant notamment sur les licences les plus fortes de son catalogue. Des licences dont fait naturellement partie Hogwarts Legacy qui, rappelons le, s’est déjà écoulé à plus de 40 millions d’exemplaires avec son premier volet. « Nous prévoyons que le secteur des jeux vidéo contribuera de manière plus significative à la rentabilité du segment à l’avenir, à mesure que notre catalogue s’étoffe, notamment avec la sortie du deuxième volet d’Hogwarts Legacy », conclut l’éditeur.

© Avalanche Software / Portkey Games

Toujours aucun détail officiel sur cette suite

Malheureusement, c’est alors tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, puisqu’aucun détail supplémentaire été donné par Warner Bros pour l’occasion. À en croire certains bruits de couloir, il n’est toutefois pas impossible qu’Hogwarts Legacy 2 commence à faire parler de lui d’ici la fin de l’année, notamment dans le cadre de l’arrivée de la série Harry Potter, prévue pour décembre 2026 sur HBO. Car bien que cela n’ait pas encore été confirmé, il n’est pas impossible que les deux projets soient liés d’une manière ou d’une autre.

Source : Warner Bros