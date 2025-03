Vous n'êtes probablement pas passé à côté de cette info : ça ne va pas fort chez Warner Bros. Games. L'éditeur a récemment tranché radicalement dans ses productions et, surtout, ses équipes. Avec la fermeture de plusieurs studios et l'arrêt ferme du développement d'un jeu Wonder Woman, il a décidé de se concentrer sur des licences qui ont fait leurs preuves à ses yeux, à commencer par Harry Potter. On sait déjà qu'un Hogwarts Legacy 2 serait bien en production chez Avalanche Software, mais il se pourrait que ce ne soit pas la seule nouveauté à venir depuis le monde des sorciers.

Ça va faire de l'ombre à Hogwarts Legacy 2

Compte tenu du succès magique du premier Hogwarts Legacy, Warner Bros. est décidé à encourager le développement de sa suite. Annoncée officiellement en novembre 2024, ce serait toujours Avalanche Software qui en serait chargé. Cependant, le studio est visiblement bien occupé en ce moment. De fait, de récentes offres d'emploi dévoilent un nouveau projet étonnant...

Avalanche Software recrute actuellement pour un jeu semblable à Hogwarts Legacy, mais pas totalement. Les annonces mentionnent une « RPG multijoueur en ligne ». Peu de détails sont encore dévoilés. Mais, on comprend qu'il s'agira vraisemblablement d'un jeu-service, comme mentionné pour le poste de directeur en gestion de produit.

Dans cette logique, les postes de designer (de gameplay ou de systèmes de jeu), ne se contentent pas de mentionner les missions, arbres de compétence ou systèmes de progression à mettre en place. Les nouveaux venus devront aussi penser à « des stratégies d'engagement des joueurs à long terme, de fidélisation et de monétisation ».

Capture d'écran : 25/03/2025. © Gameblog.

Peut-être un nouveau jeu Harry Potter ?

Un autre détail pourrait nous éclairer sur ce nouveau jeu. De fait, d'autres annonces, qui concernent cette fois la branche artistique du studio, évoquent directement la licence Harry Potter. Senior ou Concept artists sont ainsi invités à rejoindre « l'équipe qui a créé Hogwarts Legacy, un nouvel action-RPG en monde ouvert dans le Monde des sorciers ».

En revanche, pas de mention de RPG multijoueur ici. Dès lors, ces offres sont-elles liées au même projet ? C'est là que tout le mystère repose. Autant, Avalanche Software met en avant son dernier jeu, autant il ne précise pas la nature du jeu concerné. Tout ce que la fiche de poste laisse entendre, c'est qu'il s'agira d'un titre avec style réaliste, autant pour les personnages que l'environnement. Il pourrait donc être question de Hogwarts Legacy 2 comme de l'autre titre... à moins que les deux ne fassent qu'un finalement ?

Capture d'écran : 25/03/2025. © Gameblog.

Une direction controversée de la part de Warner Bros. Games

Voilà une des révélations qui sèment le doute sur les projets en cours chez Avalanche Software. A priori, Hogwarts Legacy 2 devrait rester un jeu solo, comme le précédent opus. En revanche, ce RPG multijoueur éveille la curiosité. S'il prend véritablement place dans l'univers de Harry Potter, ce pourrait être une vraie révélation pour de nombreux fans qui n'attendent que ça. D'ailleurs, des mods pour jouer à plusieurs avaient été créés pour L'Héritage de Poudlard.

Cependant, on ne peut pas dire que l'engouement ait été colossal pour les dernières expériences multi de Warner Bros. Grames. Il à s'obstiner sur les jeux-service dans une logique qui ne laisse place à aucun doute. Ayant clairement mis en avant ses intérêts financiers dernièrement, l'éditeur a déjà mis à mort un jeu Harry Potter pourtant apprécié parce qu'il ne remplissait pas ses objectifs. Cela vaut aussi pour MultiVersus et ne parlons pas du couteux Suicide Squad Kill the Justice League. Comme quoi, malgré les annulations à répétition et l'enthousiasme mitigé du public, Warner Bros. n'est pas décidé à revoir ses priorités.