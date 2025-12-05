Le monde du divertissement est en ébullition. Avec l’annonce du rachat de Warner Bros Discovery par Netflix, un mouvement massif se prépare, et il pourrait avoir un impact direct sur l’avenir de Hogwarts Legacy 2.

Le paysage du jeu vidéo vient peut-être de changer de manière radicale. Netflix a annoncé un accord colossal pour racheter Warner Bros Discovery, un deal estimé à 82,7 milliards de dollars et qui inclut tous les studios de jeux vidéo du groupe. Et parmi eux, on retrouve Avalanche Software, le studio derrière Hogwarts Legacy. Un détail qui pourrait peser lourd dans la suite du développement de Hogwarts Legacy 2.

Un rachat gigantesque qui bouleverse aussi le jeu vidéo

Dans cette opération colossale, Netflix ne met pas seulement la main sur des franchises cultes comme Harry Potter ou DC. L’accord englobe aussi toute la branche gaming de Warner Bros. Discovery. Cela signifie que plusieurs studios majeurs changent potentiellement de maison. Avalanche Software, connu pour Hogwarts Legacy, fait partie du lot, tout comme Rocksteady, le créateur de Batman Arkham. On y retrouve également NetherRealm, le studio derrière Mortal Kombat, ainsi que TT Games, responsable des adaptations LEGO. Bref, une concentration rare de licences populaires et de studios expérimentés, désormais au cœur de la stratégie de Netflix.

© Avalanche Software / Portkey Games

Hogwarts Legacy 2 dans une position stratégique

Depuis son lancement, Hogwarts Legacy a explosé les records. Le jeu s’est rapidement imposé comme l’un des plus gros succès commerciaux liés à l’univers de Harry Potter. Mais l’arrivée de Netflix dans l’équation change tout. D’un côté, la plateforme cherche depuis plusieurs années à renforcer sa présence dans le jeu vidéo. Hogwarts Legacy 2 pourrait devenir une vitrine majeure, capable de donner du poids à l’offre gaming de Netflix. De l’autre, la stratégie du géant du streaming reste encore floue. Va-t-il soutenir les jeux consoles et PC ? Cherchera-t-il à orienter certains projets vers son application mobile ? Ou laissera-t-il les studios travailler comme avant ?

Si Netflix valide définitivement le rachat, il récupérera l’un des plus grands univers narratifs au monde. Et Hogwarts Legacy en est aujourd’hui la principale réussite vidéoludique. Le premier jeu a prouvé que l’univers pouvait fonctionner en monde ouvert, avec un public large et fidèle. Pour Netflix, miser sur Hogwarts Legacy 2 serait une manière d’attirer des millions de joueurs…

Source : bloomberg