C’est l’annonce qui fait trembler toute l’industrie. Après qu’EA ait été racheté pour la modique somme de 55 milliards de dollars, plaçant l’Arabie Saoudite en position ultra-majoritaire avec 93% des parts, Warner Bros. se donne au plus offrant. Deux géants de l’industrie cinématographique se disputent ce gros morceau : Paramount, qui tente tant bien que mal de faire une contre-offre, et Netflix, qui semble avoir la préférence des détenteurs des droits de Batman, Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux. Le géant du streaming est prêt à signer un rachat à hauteur de 83 milliards de dollars, et dans un cas comme dans l’autre, le futur acquéreur repartira avec la branche jeux vidéo de Warner dans ses actifs. Mais encore faut-il que le grand gagnant ait une réelle appétence pour le jeu vidéo. Autant dire que l’avenir de Hogwarts Legacy 2 ou de Batman Arkham semble bien incertain.

Hogwarts Legacy 2 et le jeu vidéo ? Des choses mineures pour Netflix

Lors de son appel aux investisseurs du 8 décembre, Netflix a naturellement abordé son projet de rachat de Warner Bros., une opération qui devrait, selon les dernières informations, se concrétiser dans les prochains jours. Gregory Peters, le co-CEO de la plateforme de streaming, a fait des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir concernant la division jeux vidéo de Warner Bros. Selon lui, cette branche n’a même pas été prise en compte dans l’accord de 83 milliards de dollars. « C’est une branche relativement mineure par rapport à l’ensemble de nos plans », a-t-il expliqué à un investisseur. Des propos qui ont de quoi faire hausser les sourcils dans le secteur du jeu vidéo.

Il est vrai que la division gaming de Warner Bros. a traversé une période de fortes turbulences, avec des échecs notables tels que Suicide Squad Kill the Justice League et MultiVersus. Pourtant, elle conserve quelques franchises emblématiques. Hogwarts Legacy, par exemple, s'est imposé comme le jeu le plus vendu aux États-Unis en 2023, avec 34 millions d’exemplaires écoulés en un an. Sa suite, Hogwarts Legacy 2, actuellement en développement, est particulièrement attendue par les fans de l’univers d’Harry Potter. La division conserve également des franchises incontournables, comme Batman Arkham, pour laquelle les joueurs réclament depuis des années un nouvel épisode par Rocksteady, l'inépuisable vache à lait LEGO, ainsi que Mortal Kombat et Le Seigneur des Anneaux.

© Avalanche Software / Portkey Games

Une vision du jeu vidéo qui laisse place à l'incertitude

Certes, la division jeu vidéo de Warner Bros. a souffert sous la direction de David Zaslav, mais il serait exagéré de la considérer comme « mineure ». Avec ses expériences en demi-teinte dans le secteur du jeu vidéo et après des tentatives infructueuses sur PC et consoles, Netflix semble aujourd'hui encore tâtonner dans cette industrie. Le géant du streaming a fermé plusieurs studios, malgré des noms prestigieux à son catalogue, et s'est récemment recentré sur les jeux mobiles, un segment encore largement boudé par une majorité de ses abonnés.

Avec un tel passif et un manque de vision du jeu vidéo aussi flagrant, l’avenir de franchises phares telles que Batman Arkham ou Hogwarts Legacy 2 semble plus qu’incertain. Mais soyez rassuré, ce cher Gregory Peters n’a pas complètement exclu la possibilité d’intégrer des licences comme Harry Potter ou LEGO dans son catalogue de jeux mobiles, via de nouveaux titres développés spécialement pour les smartphones. Autant dire que si Netflix ne confie pas la direction de sa branche gaming à un véritable connaisseur du secteur, l'avenir de ces licences cultes semble mal engagé.

Source : Kotaku