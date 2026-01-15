En plus d'Hogwarts Legacy 2, les fans d'Harry Potter auraient pu avoir un nouveau jeu radicalement différent des autres dans les autres, mais il a malheureusement été annulé.

Bien qu'Hogwarts Legacy 2 puisse être très différent de son aîné, qui a dépassé le compte impressionnant des 40 millions de ventes, en prenant potentiellement la forme d'un MMO, son studio reste pour l'instant relativement secret à son sujet. En parallèle, le géant Warner Bros. pourrait bientôt appartenir à Netflix, avec des négociations prétendument bien avancées dans le domaine. En attendant de voir comment tout cela évolue, on a récemment appris qu'un autre jeu Harry Potter à la perspective assez unique en son jour ne verra jamais la lumière du jour. Lumos sur le sujet.

Une réalité sans nouvelle aventure Harry Potter virtuelle en attendant Hogwarts Legacy 2

Dans une situation financière quelque peu délicate, Warner Bros pourrait bientôt tomber dans l'escarcelle de Netflix, qui a profité de la situation pour lui proposer une offre plutôt juteuse pour le remettre en selle. À quel point ce potentiel rachat pourrait affecter Hogwarts Legacy 2 et d'autres jeux actuellement en production au sein du groupe, il est encore trop tôt pour le dire.

Malheureusement pour certains fans d'Harry Potter, un nouveau jeu à la perspective très différente qui aurait pu leur permettre de patienter pour la suite d'Hogwarts Legacy ne le verront jamais. Meta, la société de Mark Zuckerberg, a en effet récemment procédé à une véritable hécatombe au sein de sa division réalité virtuelle, en fermant des studios, licenciant plus de 200 personnes et annulant de nombreux projets en cours. Parmi eux, en tout cas d'après Gamertag VR via la vidéo ci-dessous, un jeu Harry Potter en VR, développé par Skydance (The Walking Dead Saints & Sinners).

Le concept aurait pu être intrigant, rares étant les jeux en réalité virtuelle dans l'univers magique d'Harry Potter. Malheureusement, la stratégie de Meta dans le domaine de la VR ne semble plus le séduire autant qu'avant, d'où le récent revirement soudain. Sauf changement indépendant de la volonté de Warner et du studio derrière Hogwarts Legacy 2, celui-ci devrait en revanche bien voir le jour. L'avenir nous dira en revanche si cela se fera sous la forme d'une suite fidèle, d'un jeu-service, ou d'un amalgame alchimique des deux.

Source : Gamertag VR sur YouTube