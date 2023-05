Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est l'œuvre que de nombreux fans d'Harry Potter attendaient. Un jeu en monde ouvert dans lequel on crée notre propre personnage, qui va vivre une histoire inédite. Le titre développé par Avalanche Software fait partie des sorties marquantes du début d'année. Une véritable réussite sur le plan critique qui devrait donner envie à Warner Bros de continuer à faire vivre Harry Potter sur le marché du jeu vidéo. Et si Avalanche Software travaillait déjà sur Hogwarts Legacy 2 ? Une offre d'emploi publiée Warner Bros. Discovery sur son site officiel intrigue.

Hogwarts Legacy 2 pourrait déjà être en développement

Par une offre d'emploi publiée sur le site officiel de Warner Bros. Discovery indique qu'Avalanche Software recherche un ingénieur logiciel pour "un AAA non annoncé sur console". Malheureusement, pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. L'offre d'emploi reste assez classique et demande simplement des connaissances en termes de développement de mécaniques de gameplay. Celle-ci n'est plus disponible, mais Game Rant est parvenu à en faire une capture d'écran. Rien n'indique qu'il s'agit bien d'une ouverture de poste pour travailler sur Hogwarts Legacy 2. Il pourrait s'agir d'un tout autre titre. Mais voir Avalanche Software plancher si rapidement sur une suite n'aurait pas grand-chose de très surprenant. Hogwarts Legacy s'est déjà vendu à plus de 12 millions d'exemplaires. Surtout, le studio avait bien précisé qu'aucun DLC n'était prévu pour le jeu par l'intermédiaire de son réalisateur Alan Tew.

Nous avons été vraiment occupés sur le fait de donner vie à Hogwarts Legacy, alors pour le moment, il n’y a aucun plan concernant un DLC.

© Warner Bros. Games.

Avalanche Software propulsé dans une nouvelle dimension ?

Avant son rachat par Warner Bros. Entertainement, Avalanche Software se trouvait sous le giron de Disney. Le studio de développement s'était spécialisé dans la production d'adaptation des licences Disney comme Toy Story, Cars ou Chicken Little. Le succès d'Hogwarts Legacy, tant sur le plan critique que commercial, semble avoir propulsé Avalanche Software dans une autre dimension. Au point de se voir confier le développement de AAA de plus en plus ambitieux ? Peut-être. Il faudra sûrement patienter un bon moment avant de savoir si Hogwarts Legacy 2 est bien dans les tuyaux. Les Potterheads espèrent certainement de tout leur cœur que c'est le cas. Rappelons qu'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible depuis ce 5 mai sur PS4 et Xbox One.