Tandis que les choses commencent grandement à s’activer du côté du retour d’Harry Potter sur les ondes de HBO, les joueurs, de leur côté, n’attendent qu’une seule chose : une annonce en bonne et due forme d’Hogwarts Legacy 2. En effet, nous le savons, Avalanche Software travaille activement sur la suite de son RPG à succès sorti en 2023, aujourd’hui écoulé à plus de 40 millions d’exemplaires. Et la bonne nouvelle, c’est que plus le temps passe, et plus les indices semblent pointer vers le début imminent de la communication autour de ce futur projet.

Une grosse annonce en approche pour Hogwarts Legacy 2 ?

En effet, au-delà des nombreuses rumeurs et autres spéculations concernant ce que l’on peut potentiellement s’attendre à retrouver au cœur d’Hogwarts Legacy 2, on sait désormais de source sûre que Warner Bros se prépare pour le retour de ses franchises phares à l’horizon 2027-2028. Forcément, on imagine ainsi très mal que la licence d’Avalanche ne fasse pas partie du lot, surtout compte tenu du fait que l’éditeur entend probablement profiter de la diffusion de la série Harry Potter pour faire d’une pierre deux coups.

Et justement, alors que la nouvelle série a récemment eu droit à un premier trailer accompagné d’un making-of, il apparaît que du mouvement a également eu lieu chez les créateurs d’Hogwarts Legacy 2, qui ont récemment accueilli un nouveau Community Manager dans leurs rangs. « Bonjour à tous ! Je suis Cody (ou Vaknar), le nouveau Community Manager pour Hogwarts Legacy chez Avalanche Software » peut-on effectivement lire dans un message publié sur les réseaux du studio le 6 avril dernier. Une annonce qui, visiblement, serait alors loin d’être anodine.

« En général, on n’engage pas de Community Manager à moins que le studio ne soit prêt à passer d’une phase de développement discrète à une phase de développement publique… c’est-à-dire le marketing » souligne en effet un certain XpectoGO sur X suite à cette annonce. « On l’a vu avec Hogwarts Legacy et Chandler Wood, le précédent Community Manager. Qui a annoncé son embauche en décembre 2021, suivie ensuite par le State of Play dédié à Hogwarts Legacy en mars 2022, puis par une campagne marketing continue jusqu’à son lancement en 2023 ».

Les indices s’accumulent, les fans sont impatients

Cela pourrait-il être le signe, donc, que les premières annonces officielles liées à Hogwarts Legacy 2 seraient en approche ? Possible. D’autant plus qu’étonnamment, cela survient alors même qu’un State of Play semble se profiler du côté de chez PlayStation, qui avait justement assuré l’ensemble de la communication du premier jeu. De fait, il n’est pas déconnant d’imaginer que le partenariat entre Sony et Avalanche a de nouveau été renouvelé, et que l’annonce d’Hogwarts Legacy 2 pourrait tomber à l’occasion d’un événement Sony.

Maintenant, cela veut-il forcément dire que le jeu pourrait être annoncé dès cette semaine, et plus précisément le 16 avril lors de la prétendue diffusion du prochain State of Play ? Impossible à certifier. Dans tous les cas, il ne fait toutefois aucun doute que les fans d’Harry Potter resteront à l’affût, avec l’espoir d’y découvrir, enfin, ce que nous réserve l’avenir de la franchise. Un avenir qui, visiblement, pourrait d’ailleurs avoir quelques liens avec la future série d’HBO, dont la diffusion est justement prévue pour la fin d’année 2026…

Source : X