Lors d'une récente interview avec Variety, JB Perette, président et directeur général de la division Global Streaming and Games chez Warner Bros. Discovery, a présenté la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise pour sa branche jeux vidéo. Selon lui, l'avenir du groupe devrait s'éclarcir suite à une période particulièrement sombre avec le retour prochain de « franchises phares », dont Hogwarts Legacy 2, qui voit ainsi sa fenêtre de sortie se préciser.

Un retour en force prochainement de Warner Bros, notamment porté par Hogwarts Legacy 2 ?

La branche gaming de Warner Bros, entre autres, a définitivement passé de très mauvaises récentes années. À l'exception d'Hogwarts Legacy premier du nom en 2023, le groupe a depuis essuyé plusieurs cuisants échecs (dont un tristement célèbre Suicide Squad Kill The Justice League), de gros soucis financiers et plusieurs vagues de licenciements. Après d'importantes restructurations en interne, JB Perette estime que le pire est derrière eux, et que le groupe devrait retourner sur ses pattes à l'avenir. Cela pourrait d'ailleurs commencer dès cette année avec notamment LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir.

Mais JB Perette a confié à Variety que les choses promettent d'être encore plus excitantes dans les années suivantes. « Les vrais fruits de tout ce labeur vont commencer à arriver en 2027-2028, quand nous retournerons à nos franchises phares ». Par là, on peut aisément comprendre qu'il fait entre autres référence à Hogwarts Legacy 2, sur lequel Warner Bros couve énormément d'espoirs pour se remettre en selle. Même si de nombreuses questions se posent encore quant à s'il sera toujours question d'un jeu solo, ou plutôt d'un jeu coopératif/multijoueur, voire (ce qui fait le plus peur à la communauté) d'un jeu-service.

En attendant des informations plus officielles concernant Hogwarts Legacy 2, reste donc à voir si les prédictions de JB Perette auprès de Variety se vérifient et si Warner Bros Discovery va effectivement relever la tête, qu'il s'agisse de sa branche gaming ou tout le reste. À noter d'ailleurs que le groupe est toujours sur la sellette pour un rachat, aux dernières nouvelles par Paramount, en lieu et place de Netflix, qui se serait retiré face à une offre plus alléchante de son concurrent. Pour le meilleur ou le pire, l'avenir le dira.

