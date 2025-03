Les dernières nouvelles concernant le groupe Warner étaient plutôt douloureuses. Fermeture de studio, restructuration, annulation de jeu en plein développement… on a connu mieux. Désormais, l’ordre de mission est de se concentrer sur les gros jeux, les licences fortes comme Batman ou encore Mortal Kombat par exemple. Et s’il y a bien un autre jeu qui peut dormir sur ses deux oreilles, c’est bien Hogwarts Legacy 2. Quand on voit le succès du premier épisode, pas trop de soucis à se faire. Pour autant, les fans ne vont pas vraiment apprécier les nouvelles le concernant.

C’est le chaos chez le groupe Warner, tout du moins toute sa branche dédiée au jeu vidéo., l'éditeur est en train de revoir ses plans. Malheureusement, ce nettoyage de printemps s’est fait dans la douleur pour le studio iconique Monolith (Fear, L’Ombre du Mordor…) qui a tout simplement disparu, remerciant une bonne partie de ses effectifs dans la foulée et mettant à mort leur futur jeu Wonder Woman qu’on nous vendait pourtant comme fantastique. Les projets sont donc chamboulés, et Warner veut se focaliser sur ce qui marche : Batman, Mortal Kombat ou encore Hogwarts Legacy en tête.

Hogwarts Legacy 2 va bien, mais...

Très informé sur le sujet, Jasons Schreier, journaliste réputé, est venu nous donner des nouvelles de ce qu’il se passe en coulisse. D’après lui Batman et Mortal Kombat ne sont pas inquiétés. Rocksteady serait visiblement en train de reprendre les rênes de sa série phare, tandis que des discussions sont en cours avec NetherRealms, certainement pour un nouveau jeu de combat, peut-être même un Injustice. Pour ce qui est de Hogwarts Legacy 2, toujours en développement chez Avalanche, Jason Schreier est rassurant. Il affirme que, selon ses informations, le développement devrait bien se poursuivre. On imaginait assez mal qu’il en soit autrement vu le succès phénoménal du premier épisode.

Pour autant, les nouvelles vont décevoir plus d’un fan. Jason Schreier est formel, si le développement est toujours en cours, il ne faut clairement pas espérer revoir la licence avant un moment. « Il reste encore beaucoup à faire », d’après le journaliste. Heureusement, avant ça, une version ultime du premier Hogwarts Legacy devrait voir le jour avec plusieurs DLC et quelques bonus. Une édition Director’s Cut dont on ne sait malheureusement rien de plus pour le moment.

En résumé, pour l’heure donc, il va falloir patienter avant d’avoir des nouvelles de Hogwarts Legacy 2, le jeu devrait encore prendre son temps. On devrait toutefois revoir la franchise prochainement avec cette fameuse version ultime du premier épisode. On espère que d’ici là Warner en aura fini avec ces décisions radicales qui mettent en péril le développement de nombreuses licences et le travail de centaines, voire de milliers, de professionnels.

Source : Jason Schreier