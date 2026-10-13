Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts chez Warner Bros. depuis le succès retentissant du premier Hogwarts Legacy en 2023. Le groupe a en effet fait face à de grosses difficultés financières, ce qui a engendré des restructurations, des licenciements, et surtout un rachat par Paramount, ou plus précisément le géant au-dessus de lui, Skydance. Cette entité cherche à capitaliser au maximum sur les licences les plus juteuses de la Warner, tant côté cinéma/séries que côté jeux vidéo, et Hogwarts Legacy 2 la suite du jeu dans l'univers d'Harry Potter le plus lucratif de l'histoire fait évidemment partie de ses plans, comme le souligne officiellement le dernier rapport aux actionnaires de Warner Bros.

Qu'a dit Warner Bros. à propos d'Hogwarts Legacy 2 dans son rapport aux actionnaires ?

Dans une déclaration à l'attention de ses actionnaires, Warner Bros. a apporté de nombreuses précisions sur ses projets à venir touchant divers supports, y compris sa division jeux vidéo. Parmi les projets connus et activement en développement, le groupe porte visiblement de grands espoirs sur Hogwarts Legacy 2, ce qui est plutôt compréhensible au vu de la grande popularité de la franchise et des chiffres de vente records du premier jeu. Voici ce que Warner avait à dire concernant ses attentes du côté de sa division jeux vidéo et principalement d'Hogwarts Legacy 2.

« Le secteur des jeux demeure un levier de croissance important alors que nous œuvrons à atteindre les objectifs à long terme de notre division Studios. Au cours du deuxième trimestre, nous avons lancé LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, ainsi que Game of Thrones: Dragonfire, notre deuxième jeu mobile issu de l'univers de Game of Thrones. Ces sorties ont marqué le début de notre stratégie recentrée sur quatre franchises clés pesant chacune plus d'un milliard de dollars, privilégiant des investissements rigoureux dans un nombre plus restreint de titres à fort potentiel. Nous prévoyons que les jeux vont contribuer de façon plus significative à notre profitabilité à l'avenir, à mesure que notre portefeuille de projets s'étoffe, incluant notamment Hogwarts Legacy 2 » a déclaré Warner Bros. à ses actionnaires.

© Avalanche Software/Portkey Games

Que signifie cette déclaration à propos du prochain gros jeu dans l'univers d'Harry Potter ?

Cette déclaration de Warner Bros. qui se conclut sur la mention d'Hogwarts Legacy 2 est intéressante car elle fait directement référence aux difficultés qu'a rencontré leur division jeux ces dernières années, tout en confirmant qu'ils vont s'éloigner des sorties potentiellement à risque. Cela confirme également que Warner Bros. attend de grandes choses de la part d'Hogwarts Legacy 2, qui doit être un facteur déterminant de croissance pour la division jeux vidéo, mais plus globalement pour le bien du groupe tout entier.

Les développeurs d'Hogwarts Legacy 2 ont donc un poids assez significatif sur leurs épaules et se doivent de proposer une expérience suffisamment différenciante du premier épisode. Ces dernières années, on a entendu différentes rumeurs allant dans plusieurs directions. Pendant un temps, Warner Bros. aurait envisagé d'en faire un jeu-service qui a fait grincer des dents, mais rien n'est moins sûr.

Il se pourrait également que Hogwarts Legacy 2 quitte le lointain passé de Poudlard pour se caler sur la série d'adaptation des livres Harry Potter dont la première saison arrive ce Noël sur HBO Max. Une approche qui pourrait s'avérer risquée, car ferait doublon avec une série qui suscite autant d'engouement que d'interrogations. L'avenir nous dira ce qu'il en est réellement, ce titre tant attendu à la fois par Warner Bros. et les fans de l'univers d'Harry Potter ne disposant pas encore de date de sortie précise.

Source : Warner Bros.