Le dossier Warner Bros était clairement le nouveau feuilleton de l'industrie du divertissement. Mais ça y est, après des semaines, et même des mois, de tergiversations, il a enfin trouvé un accord. Le devenir et la restructuration de la société historique viennent de se décider, et ce, alors que de gros chantiers sont en cours. Voilà qui pourrait avoir une incidence direct sur un jeu aussi attendu que Hogwarts Legacy 2.

Hogwarts Legacy 2 subit un tour de passe-passe en coulisses ?

L'année 2025 n'a pas été de tout repos pour les studios Warner Bros. Entre les annulations, les licenciements et les leaks peu encourageants, difficile d'anticiper ce qui attend les productions en cours. 2026 serait-elle donc l'année de la stabilisation ? C'est en tout cas ce que laisse penser une nouvelle lettre ouverte publiée par la compagnie, dont on attend impatiemment plusieurs titres de grosses licences, à commencer par Hogwarts Legacy 2.

C'est désormais clair : Warner Bros va maintenant se concentrer sur la « refonte de [sa] chaîne de production en matière de jeux vidéo ». Une déclaration via un communiqué qui reste on ne peut plus évasive pour une compagnie qui accusait une perte de 34 % de ses revenus vidéoludiques au quatrième trimestre 2025. Nul doute qu'elle va vouloir contrebalancer la tendance dans les mois et années à venir. Pour ce faire, elle devrait notamment compter sur un certain Hogwarts Legacy 2, nouvel épisode prometteur dans l'univers de Harry Potter dont le premier volet a été un succès retentissant.

Cependant, Hogwarts Legacy 2 devrait-il encore faire face à des changements en coulisses ? Si la compagnie a pris la parole, c'est aussi parce que l'offre de rachat de Warner Bros. Discovery a enfin trouvé preneur. Netflix, grand favori dans la course, s'est finalement retiré, ne souhaitant pas faire monter la facture abusivement. Ce serait donc Paramount qui s'offrirait le luxe de cette acquisition à hauteur de 111 milliards de dollars. Ne reste plus que l'aval des actionnaires de WB et une validation vis-à-vis de la loi antitrust aux États-Unis pour que la fusion soit actée.

Or, il a été rapporté que Hogwarts Legacy 2 proposerait un scénario en corrélation avec la nouvelle série Harry Potter. Celle qui sortira sur HBO Max — où le nom que prendra la future plateforme de SVOD à naître de ce rachat — et qui est donc produite par la Warner. Tous ces rebondissements auront-ils une incidence sur les projets en cours ? Les deux adaptations de l'univers imaginé par J. K. Rowling resteront-ils sur les rails ? Nous attendons encore des prises de parole sur le jeu et la série pour y voir plus clair.

