C'est un des plus gros succès de ces dernières années : Hogwarts Legacy n'a pas fini de nous faire rêver ! Le jeu tiré du Wizarding World, le monde magique de Harry Potter, a accueilli une énorme mise à jour qui le métamorphose littéralement. Mais ce n'est pas tout. De grands projets entourent la licence et il semblerait qu'ils dépassent ce que nous imaginions jusqu'alors d'après les dernières nouvelles venues de Warner Bros.

Hogwarts Legacy 2... mais pas que !

Toujours très bien informé, le journaliste Jason Schreier est allé fouiller du côté de Warner Bros. Games ces derniers jours. Dans l'ensemble, ses découvertes ne sont pas des plus rassurantes. Après plusieurs échecs successifs, l'éditeur ne veut pas se louper et revoit ses projets autour de Wonder Woman, tandis qu'il mise gros sur d'autres valeurs sûres, comme Batman Arkham et, vous l'aurez compris, Hogwarts Legacy.

En menant son enquête, Schreier a eu des échos de plusieurs jeux à venir chez Warner Bros. Parmi eux, on peut toujours compter sur Hogwarts Legacy 2, tel que ce fut officiellement annoncé en novembre 2024. Avalanche Software planche donc sur ce projet salvateur pour l'éditeur qui en a fait une priorité.

© Avalanche Software / Portkey Games

Cependant, ce ne serait pas la seule chose que prépare le studio pour la licence Hogwarts Legacy. Le journaliste aurait eu des échos surprenants. De fait, le premier opus ne serait pas encore prêt à tirer sa révérence ! Le studio travaillerait dessus afin de lui apporter du contenu supplémentaire.

Schreier ne donne pas plus de détails à ce propos. Cependant, il est clair que Warner Bros. compte grandement sur Hogwarts Legacy et veut exploiter le jeu à son maximum. Face aux déceptions éprouvées avec Harry Potter: Magic Awakened et Champions de Quidditch, le jeu d'Avalanche Software apparaît comme la formule magique qui fonctionne.

Le second volet de L'Héritage de Poudlard est assurément une étape importante pour l'éditeur, mais avant cela, il a bien conscience de l'investissement de la communauté dans le premier Hogwarts Legacy. Dès lors, du nouveau contenu sera certainement très apprécié par les fans !