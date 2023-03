Peut-on espérer un Hitman 4 avant la sortie du jeu James Bond Project 007 et du RPG Fantasy d'IO Interactive ? Le studio répond et ça va décevoir les fans.

Après Hitman 3, qui conclut une trilogie magistrale, les fans d'infiltration sont forcément demandeurs d'un nouvel épisode. Mais qu'en est-il des plans d'IO Interactive sur le sujet ? Le directeur de la création, Christian Elverdam, a accepté d'en dire un peu plus lors d'une nouvelle interview.

Hitman 4 est-il déjà dans les cartons ?

Plus de deux ans après sa sortie, Hitman 3 est toujours suivi par ses développeurs, et il a même reçu un mode Freelancer. Une nouveauté gratuite qui transforme le jeu en rogue-like et permet ainsi de le redécouvrir complètement. Un ajout bienvenu pour prolonger l'expérience avant de passer à la suite des festivités qui vont se faire attendre.

Lors un entretien avec nos confrères d'Eurogamer, Christian Elverdam, directeur de la création chez IO Interactive, a expliqué que l'agent 47 allait avoir le droit à un repos bien mérité. En effet, malgré l'ouverture d'antennes à Malmö et Barcelone, le studio est trop occupé sur ses autres projets, comme le jeu James Bond Project 007, pour développer Hitman 4.

À l'heure actuelle, le développement d'un nouveau gros jeu Hitman est plutôt en pause, car nous travaillons sur un autre agent fantastique qui nous accapare notre temps. Mais de toute évidence, nous reviendrons vers notre bien-aimé Agent 47. Il est toujours au cœur de cette société. Via Eurogamer.

Si un nouveau jeu Hitman doit sortir, ce ne sera pas avant plusieurs années. Les deux projets actuels d'IO Interactive étant attendu, au minimum, pour 2025 et au-delà.

Quand l'Agent 47 joue l'enquêteur. Crédits : Steam.

Project 007 et un RPG Fantasy arrivent

Comme signalé par le directeur de la création, le prochain titre d'IO Interactive sera Project 007. Un jeu James Bond qui aura une histoire inédite avec des références pour les fans. Et si le succès sourit aux développeurs, comme Hitman World of Assassination, on devrait avoir une trilogie. Les équipes ont en tout cas la matière pour, mais ça reste à savoir si les joueurs seront réceptifs.

L'autre chantier d'IO Interactive, en dehors de Project 007 et d'Hitman, c'est une nouvelle franchise RPG fantasy en ligne. Pas de nom officiel, mais d'après des rumeurs assez anciennes, le soft serait surnommé Project Dragon.